Sant’Olcese. È stato domato l’incendio divampato questa mattina a Manesseno nel capannone della ex Benfante, oggi Relife Recycling. I vigili del fuoco, intervenuti in forze sul posto, hanno estinto l’ultimo focolare e hanno avviato le operazioni di smassamento e bonifica che andranno avanti ancora molte ore, probabilmente fino a domani.

Resta in vigore “fino a nuova comunicazione” l’ordinanza del Comune di Sant’Olcese che obbliga i cittadini di tenere chiuse in via precauzionale le porte e le finestre delle abitazioni per evitare di respirare il denso fumo nero scaturito dall’incendio. L’emergenza non è ancora rientrata e sono ancora possibili esalazioni nocive.

Come riferisce il Comune, “l’azienda interessata dall’incendio sta provvedendo, in accordo con Arpal e Asl, ad equipaggiarsi di strumentazione ad hoc che verrà posizionata nel perimetro del capannone per poter valutare, in tempo reale, la qualità dell’aria”.

Al momento non sono ancora disponibili i risultati delle analisi. “Il materiale andato a fuoco è di tipo cartaceo e plastico. Il primo non è pericoloso, il secondo potrebbe esserlo ma non conosciamo ancora le quantità – ha spiegato Carlo Emanuele Pepe, direttore di Arpal, durante il punto stampa sull’allerta meteo -. Sono in corso tutte le verifiche del caso, siamo sul posto con un dirigente e due tecnici. Per fortuna i temporali hanno un effetto scrubber che mitiga l’inquinamento”.

Sul posto è intervenuta anche la polizia con un mezzo del reparto mobile per supportare le operazioni di spegnimento, ma le indagini sulle cause sono affidate ai vigili del fuoco. Al momento non è possibile escludere nessuna causa, dal cortocircuito alla matrice dolosa.