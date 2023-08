Mancini, dopo le dimissioni la “rimpatriata” a Bogliasco con Lombardo e Invernizzi

Bogliasco. Rimpatriata blucerchiata per Roberto Mancini, fresco di dimissioni dalla nazionale azzurra. L’ex ct è stato immortalato al Clipper, noto ristorante di Bogliasco, insieme ad altre glorie dello scudetto blucerchiato.

Con lui, insieme al titolare del locale William Franceschelli che ha condiviso oggi lo scatto su Facebook, c’erano Attilio Lombardo – ironia della sorte, scelto pochi giorni fa per guidare la nazionale under 20 al posto di Carmine Nunziata – e Giovanni Invernizzi, attuale responsabile del settore giovanile della Samp.

Per Mancini si vocifera da tempo di un posto pronto sulla panchina dell’Arabia Saudita, un passaggio che avrebbe del clamoroso. Prima di accasarsi altrove, però, il mister dovrà ottenere una rescissione consensuale del contratto che lo lega alla Figc. In caso contrario sarebbe facile per lui trovarsi invischiato in spiacevoli contenziosi legali.

Per la nazionale italiana – che Mancini aveva portato sulla vetta d’Europa prima di mancare la qualificazione ai Mondiali replicando il disastro del genovese Ventura – l’ex campione blucerchiato rappresenta già il passato. Da ieri il nuovo ct è ufficialmente Luciano Spalletti, trionfante pochi mesi fa con un’altra compagine azzurra (il Napoli), atteso subito da impegni stringenti. E la clausola che impegnava a non allenare in questa stagione salvo una penale da 3 milioni? Il consulente legale dei partenopei ha confermato che Spalletti non la pagherà spontaneamente: in tal caso la vicenda si risolverà in tribunale.