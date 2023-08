Maltempo, vento forte e mareggiata a Genova: niente moto in Sopraelevata, chiuse le spiagge

Genova. A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede burrasca forte di vento da oggi a martedì 29 agosto e mareggiate intense per domani, lunedì 28 agosto, vengono adottate le seguenti misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità:

Fino a martedì 29 agosto:

– divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro

– chiusura di cimiteri e parchi, attualmente già chiusi per allerta arancione per temporali

Lunedì 28 agosto:

– chiusura degli accessi pubblici al mare e alle scogliere del territorio comunale.

I cittadini sono inoltre tenuti a:

– prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo

– non sostare sul litorale, sulle strade costiere e, a maggior ragione, su moli e pontili

– seguire le indicazioni fornite dalle autorità, in particolare prestando attenzione al sito www.allertaliguria.gov.it del bollettino di vigilanza/avviso meteo

– evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali

– mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee

– prestare attenzione ai possibili danni derivanti dal rischio vento (possibile distacco e caduta di oggetti esposti o sospesi, rottura di rami o alberi)

Rimangono in vigore le disposizioni del Coc per tutta la durata dell’allerta meteo arancione per temporali, prolungata fino alle 15.00 di lunedì 28 agosto

La metropolitana sarà in servizio sull’intera tratta Brin – Brignole, ma fino a cessata allerta arancione resteranno chiusi i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Monte Grappa. La stazione metro di Brignole sarà accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Per tutta la durata dell’allerta arancione l’uscita obbligatoria sarà attraverso la stazione ferroviaria.

Chiusi anche gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, l’ascensore di Quezzi.

Chiusi il Museo di Storia Naturale Doria, la Loggia di piazza Banchi e la Lanterna di Genova.

In considerazione delle forti raffiche di vento, che in queste ore si stanno verificando in alcune regioni del nord Italia, in via precauzionale e per tutta la durata dell’allerta arancione rimarranno chiusi i cimiteri e i parchi cittadini e saranno di conseguenza vietate tutte le manifestazioni previste al loro interno. I cittadini sono inoltre tenuti a prestare la massima attenzione durante il transito in corrispondenza di zone alberate.

Tutti i possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R e T, esclusivamente nei casi in cui tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL – CF – CG ecc.), hanno diritto a parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta.