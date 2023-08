Maltempo, in Valpolcevera allagamenti e strade interrotte: rischio smottamenti a Begato

Genova. Allagamenti in diversi quartieri, specialmente a Certosa e Rivarolo, ma anche strade interrotte, alberi caduti e il rischio di smottamenti.

Anche in Valpolcevera l’ondata di maltempo di queste ore ha lasciato non pochi strascichi. Nessun ferito e nessun danno di ingente portata ma il presidente del municipio Valpolcevera Federico Romeo segnala diverse criticità.

Come sempre in caso di temporali forti, allagata la zona di Brin. Nella strada nei pressi del sottopasso c’è stato anche un accumulo di fango e detriti.

L’altra problematica principale riguarda Begato paese, a causa del crollo di alcuni rami. In corso la verifica della stabilità del fronte boschivo ragione per cui, temporaneamente (9 del mattino), la strada per Begato risulta chiusa in via Cambiaso alta, altezza civici 179/181.