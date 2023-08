Maltempo in Liguria, temporali e grandine: allerta gialla prolungata fino alle 21.00

Genova. È stata prolungata l’allerta gialla per temporali emessa da Arpal, scattata alle 10.00 di oggi, venerdì 4 agosto. La chiusura è fissata alle 21.00. Restano esclusi i versanti marittimi del Levante (tra Portofino e il confine con la Toscana).

Per domani, sabato 5 agosto, si mantiene la bassa probabilità di temporali forti sulla zona C (Levante).

La perturbazione attesa per la giornata di oggi si sta attivando con l’arrivo delle prime cumulate sulle zone interne di Ponente. Nelle prossime ore, soprattutto nel primo pomeriggio e fino alla sera, è attesa un’estensione dei fenomeni su tutta la fascia di Centro – Ponente, con l’interessamento anche delle zone costiere. Le possibili criticità legate ai temporali saranno piogge forti localizzate, grandine e forti raffiche di vento. Si attende un miglioramento a partire dalle prime ore della notte sul Centro-Ponente mentre sulla zona C, invece, è segnalata una bassa probabilità di temporali forti fino alle prime ore di sabato.

Per quanto riguarda le temperature, le minime sulla costa si sono mantenute sopra i 20 gradi, alle 11.30 la rete Omirl segnala come valore più elevato fin qui registrato, 29.0 gradi a Rocchetta Nervina (Imperia). Il mare alla boa di Capo Mele è molto mosso con temperatura dell’acqua di 25.9 gradi.

LE PREVISIONI

VENERDÌ 4 AGOSTO Giornata instabile per l’arrivo di aria fredda in quota con rovesci e temporali sparsi più probabili su Centro-Ponente. Fino alla sera alta probabilità di temporali forti su ABDE, localmente associati a grandine e colpi di vento, bassa probabilità su C. Seguirà una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone. Venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) su BC, in rotazione dai quadranti settentrionali dal pomeriggio a partire da Ponente. Mare localmente agitato su C per onda di libeccio in allungamento dal pomeriggio.

SABATO 5 AGOSTO Nelle prime ore della notte residui fenomeni a Levante con bassa probabilità di temporali forti su C, al più moderati su E e parte orientale di B. Mare localmente agitato su C nella notte per onda lunga di libeccio con periodo di 7-8 secondi in calo dalla mattina. Nelle prime ore della notte venti settentrionali localmente forti (40-50 km/h) su aree costiere di AB in attenuazione nelle prime ore della mattina.

DOMENICA 6 AGOSTO Mare mosso, in aumento fino a localmente agitato su C per onda lunga di libeccio con periodo 8-9 secondi. In serata ingresso di venti fino a forti e rafficati su Centro-Ponente (40-50 km/h)

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it, inviato anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria).

