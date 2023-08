Trasporti: la situazione di metro, funicolari e ascensori tra allagamenti e guasti

Genova. Breve tregua dal maltempo a Genova dopo una nottata caratterizzata da un vero e proprio nubifragio che ha causato allagamenti, blackout e disagi vari in tutte le zone della città, costringendo i vigili del fuoco a intervenire anche per mettere in salvo alcune persone rimaste bloccate.

A farne le spese anche il sistema di trasporto pubblico: dalla tarda serata di domenica diversi impianti – funicolari e ascensori – sono stati chiusi a causa di guasti, interruzioni elettriche e allagamenti appunto, e anche la metro è rimasta ferma per lo stesso motivo. Nelle prime ore di lunedì ancora qualche stop e chiusura, ma poco dopo le 9 la situazione era tornata regolare su gran parte della rete, pur con qualche eccezione.

Aperti e regolarmente funzionanti, dunque, metro, funicolare Zecca-Righi, ascensore di Castelletto Levante e ascensore Manin, mentre restava Alle 9 risultavano invece ancora chiusi la funicolare Sant’Anna chiusa, la cremagliera di Granarolo (per cui era comunque già previsto uno stop per manutenzione), gli ascensori Magenta- Crocco e San Francesco (ascensore 1) e l’ascensore di via Bari.

Allerta arancione sino alle 15, le disposizioni sui trasporti

L’allerta arancione resta comunque in vigore sino alle 15 (dopodiché viene declassata a gialla), il che comporta che restano chiusi, fino a cessata allerta arancione, i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole è accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Per tutta la durata dell’allerta arancione l’uscita obbligatoria è attraverso la stazione ferroviaria.

Chiusi per tutta la durata dell’allerta arancione anche gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, e l’ascensore di Quezzi. La Ferrovia Genova Casella è chiusa a partire da inizio servizio di lunedì 28 agosto. Nella mattinata verranno eseguite, compatibilmente con le condizioni meteo, le verifiche tecniche alla linea come previsto dai protocolli della ferrovia, e una volta eseguite le verifiche verrà valutata la possibilità della riapertura del servizio su ferro a partire già dal pomeriggio. Contestualmente alla chiusura della ferrovia verrà istituito, compatibilmente con lo stato della viabilità stradale, il servizio bus sostitutivo con lo stesso orario del trenino in partenza da piazza Manin e dalla stazione di Casella.

Resta chiuso, in allerta arancione, lo IAT di Santa Margherita Ligure che vende anche titoli di viaggio AMT.