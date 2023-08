Maltempo e allagamenti, Confcommercio al fianco delle imprese colpite

Genova. Dopo l’evento che ha colpito il Tigullio nell’agosto 2022, la Liguria si ritrova un anno dopo a fronteggiare una nuova severa ondata di maltempo. Molte imprese genovesi ma anche della provincia e della regione hanno dovuto fare i conti con ingenti allagamenti dei propri locali che hanno danneggiato merce e attrezzatura.

“In questo quadro complicato Confcommercio Genova ha chiesto alle Autorità competenti che vengano messe in atto tutte le misure necessarie a dare un aiuto concreto alle imprese ed è pronta a fornire sostegno a tutte le imprese che avessero bisogno di aiuto per alleviare i danni del maltempo”, si legge in una nota stampa di Confcommercio.

Come segnalare i danni?

– Presentando il modello di segnalazione danno (modello AE) reperibile sul sito della Camera di Commercio competente (non rileva la sede legale dell’impresa ma il luogo dove è avvenuto il danno). Per i danni occorsi nell’area provinciale di Genova: www.ge.camcom.gov.it , cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it

Quando segnalare i danni al comparto?

Entro il termine perentorio di 30 giorni dall’evento. Il modello AE può essere presentato, tramite consegna a mano presso gli sportelli camerali predisposti, a mezzo raccomandata (al fine del rispetto dei termini previsti fa fede il timbro postale di spedizione) oppure tramite Pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo Pec della Camera di Commercio.

“Confcommercio è a disposizione per coloro che hanno subito danni a fornire aiuto nella compilazione del modello AE. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 16.00 Per informazioni contattare il seguente numero: 01055201 oppure scrivere alla mail confcommercio@ascom.ge.it”