Genova. Dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito Genova e la Liguria, non si ferma la conta dei danni in città. E dopo gli allagamenti arrivano le frane e gli smottamenti: anche questo pomeriggio sono stati tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco che in tutto il territorio della provincia sono stati chiamati per criticità piccole e grandi.

Non si contano i cedimenti di muri, alberi e intonaci. Nel pomeriggio, come abbiamo raccontato è crollato un grosso pino marittimo a Castelletto, sopra una delle serre di San Nicola, mentre il parcheggio del Lagaccio, travolto dall’acqua è ancora off-limits, e lo sarà fino alla completa messa in sicurezza, ad oggi sine die.

Particolarmente critico lo smottamento di via Sapri, dove la mattonata è interrotta da un quantitativo ingente di fango, massi e vegetazione estirpata dal versante. Per i pedoni è possibile aggirare l’ostacolo con una breve deviazione ma se qualcuno avesse bisogno di un’ambulanza o se ci fosse un incendio (è capitato poche settimane fa) sarebbe un grave problema riuscire a raggiungere in breve tempo la zona. Il municipio Centro Est sta valutando l’entità dello smottamento e la stabilità del versante, invaso dalla vegetazione. Per ora non si conoscono i tempi precisi di una messa in sicurezza né tanto meno quelli della riapertura.

a San Fruttuoso e in centro storico alcuni commercianti sono di nuovo in ginocchio. L’acqua ha invaso i negozi arrivando dalle strade trasformate in torrenti, in alcuni casi penetrando direttamente nei sotterranei dal sottosuolo. Nel frattempo. L’acqua ha invaso i negozi arrivando dalle strade trasformate in torrenti, in alcuni casi penetrando direttamente nei sotterranei dal sottosuolo.

Durante il nubifragio e nelle ore successive tanti i black out segnalati: ieri si sono registrati due soli guasti di media tensione (zona corso Dogali) che si sono risolti nel giro di un’ora. Sulla bassa tensione, invece, i tecnici di e-distribuzione hanno effettuato numerosi interventi a causa che degli allagamenti che hanno interessato diverse vie della città, coinvolgendo anche le cassette stradali di bassa tensione e i quadri centralizzati. “Per questo tutta l’unità operativa oggi è stata costantemente impegnata nella risoluzione di situazioni puntuali – comunica Enel – che hanno riguardato principalmente il centro storico, via XX Settembre e vie limitrofe, e i quartieri di Foce e Marassi. I tecnici e gli operativi dell’Azienda, oltre a diverse formazioni delle impresa appaltatrici, stanno lavorando incessantemente per il ripristino completo dell’energia elettrica che dovrebbe avvenire in serata”.

guarda tutte le foto 18



Allerta arancione, dopo e durante il nubifragio allagamenti e disagi in tutta la città

L’allerta meteo gialla per la Liguria durerà fino alla mezzanotte per tornare “verde” nella giornata di domani, martedì 29 agosto quando però avremo ancora uno strascico di maltempo. Questa la decisione della protezione civile sulla base delle previsioni di Arpal. Dopo il passaggio intenso e organizzato delle strutture temporalesche nella scorsa notte sulla Liguria, persistono condizioni di instabilità soprattutto sul Centro-Levante, con cumulate questa mattina di 64.4 mm in un’ora a Castelnuovo Magra e 54.2 mm in un’ora a Sarzana. Il contesto di generale instabilità favorisce per tutta la giornata la formazione di celle isolate che stanno già interessando a fasi alterne la quasi totalità della regione.