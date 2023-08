Mai così tanti crocieristi a Genova: “A luglio 211mila passeggeri, a ottobre saranno ancora di più”

Genova. Lo scorso luglio è stato un mese da record per le crociere a Genova, con 211mila passeggeri transitati in porto tra arrivi e partenze. “Non sono mai stati così tanti, ma a ottobre contiamo di battere anche questo primato: avremo 54 toccate di navi, il numero più alto di sempre, e ci aspettiamo oltre 215mila passeggeri“. Numeri snocciolati da Alberto Minoia, amministratore delegato di Stazioni Marittime, che traccia un primo bilancio della stagione estiva e delinea le prospettive per il futuro.

I primi sette mesi del 2023 vedono una crescita netta se confrontati allo stesso periodo del 2019, l’ultimo anno di “normalità” prima della pandemia. I crocieristi hanno raggiunto le 866mila unità, il 22% in più rispetto a quattro anni fa e il 100% in più rispetto al 2022. Bene anche i traghetti, che segnano una crescita del 13% rispetto al pre-Covid con un milione e 168mila passeggeri imbarcati e sbarcati. Il trend si conferma ugualmente positivo per i primi venti giorni di agosto.

“Sono aumentate le navi che passano dal nostro porto, ma è aumentato anche il tasso di riempimento delle crociere – spiega Minoia -. È il combinato disposto di questi due elementi che ci fa registrare numeri mai visti prima. L’estate che sta per concludersi è sicuramente positiva. Per quanto riguarda i traghetti il weekend più caldo è stato l’ultimo di luglio, quando abbiamo registrato 90mila passeggeri in transito tra il venerdì e il lunedì successivo. Ora assistiamo prevalentemente a movimenti di sbarco, circa il 60% nel periodo post Ferragosto”.

Numeri importanti per una società che realizza 25 milioni di fatturato impiegando 60 dipendenti fissi e circa 200 stagionali. La sfida adesso sarà mantenere questi risultati in un momento particolarmente delicato per i cantieri in partenza nel 2024. Sul tavolo ci sono il cold ironing, cioè l’elettrificazione degli accosti che permetterà di abbattere le emissioni inquinanti in porto, ma anche l’allungamento della banchina di Ponte dei Mille e il ripristino dell’ala di Ponente del relativo fabbricato viaggiatori. “Sono tutti lavori gestiti dall’Autorità portuale, con cui sarà importante avere una collaborazione continua per far andare d’accordo le attività operative con le esigenze di adeguamento infrastrutturale”.

In altre parole non sarà facile trovare gli spazi per le navi coi lavori in corso. “Sarà necessaria una diversa organizzazione delle aree in porto – prosegue Minoia -. Stiamo pensando di accogliere i viaggiatori delle crociere nelle aree destinate tipicamente ai traghetti, ma questo si può fare quando i traghetti sono in bassa stagione”. In quest’ottica gli spazi riservati al terminal crociere previsti dal progetto di riqualificazione dell’Hennebique servirebbero come il pane, se non fosse che il cantiere continua a scontare pesanti ritardi. “Tutto ciò che potesse darci un po’ di ossigeno su aree limitrofe alla nostra sarà di grande aiuto”, chiosa Minoia rivolgendosi indirettamente all’Autorità portuale (che attende peraltro la nomina del commissario dopo l’addio di Signorini).

Per quanto riguarda l’elettrificazione delle banchine, le ultime previsioni di Palazzo San Giorgio fissavano il 2025 per la realizzazione degli allacci per quattro traghetti e due navi da crociera, un intervento che ridurrebbe le emissioni di Co2 del 25% secondo le stime progettuali. Tuttavia, per ottenere gli effetti desiderati in termini ambientali potrebbe volerci più tempo, visto che le flotte dei traghetti hanno un’età media ancora piuttosto elevata e molte navi non sono predisposte per funzionare a motori spenti in porto.

In prospettiva la sfida di Minoia resta la sinergia con la ferrovia per “cambiare in modo significativo la quota modale di trasporto per i passeggeri che arrivano e partono da Genova”. Oggi solo l’8-9% dei crocieristi raggiunge la città in treno, tutti gli altri arrivano con auto private, pullman o taxi. “Se riuscissimo anche solo a raddoppiare quella percentuale, portandola al 15-20%, riusciremmo a tenere fuori dal porto 100 auto per ogni nave, che non è poco”. A conti fatti, significherebbe 30mila veicoli in meno in un anno. Fondamentali saranno la nuova stazione Aeroporto-Erzelli (e la funicolare per raggiungere il Cristoforo Colombo, non ancora finanziata) e il Terzo Valico che ridurrà i tempi di percorrenza da e per Milano.

In cantiere c’è un protocollo d’intesa con Rfi, Autorità portuale e Comune di Genova – di cui Minoia aveva parlato a maggio in occasione di un convegno – che mira a valorizzare i collegamenti pedonali tra le banchine di Principe e la stazione marittima: “L’accordo è in bozza, ogni soggetto sta portando le proprie proposte, dopo l’estate arriveremo certamente alla sottoscrizione”, conclude l’amministratore delegato.