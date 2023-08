Lungomare Canepa, Piciocchi respinge le critiche: “Spendiamo 22 milioni per 950 metri di strada”

Genova. “Mi sembra che stiamo un po’ esagerando, il dato di fondo è che spendiamo 22 milioni di euro per 950 metri lineari di strada. Questa è un’opera di mitigazione ambientale potentissima“. Così il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi replica al comitato di lungomare Canepa che, dopo la notizia dell’aggiudicazione della progettazione del parco lineare, ha accusato il Comune di non aver più coinvolto gli abitanti negli ultimi due anni.

Sullo sfondo c’è sempre il boccone amaro dei 25 milioni dirottati dall’originario progetto della copertura per finanziare il nuovo parco urbano di piazzale Kennedy, in continuità col Waterfront di Levante. “Sul quartiere abbiamo 140 milioni di investimenti ai quali si aggiungono 40 milioni per il parco della Lanterna. Se andiamo a fare la contabilità è tutta a favore di Sampierdarena – contrattacca Piciocchi -. È chiaro che possono esserci travasi da un progetto all’altro a seconda delle scadenze imposte dal Governo, ma se ho un progetto da 22 milioni non ce ne metto 40, senza contare che quella copertura ne costava almeno 60″.

E poi, continua il vicesindaco, “la copertura era un’opera assolutamente divisiva. Quando l’abbiamo presentata al centro civico Buranello è stata accolta con gelo e freddezza terribili. I commercianti non la volevano e chi abita ai primi piani delle case si sarebbe trovato davanti un muro di 12 metri“. Il mancato coinvolgimento dei residenti? “Non è vero – ribatte Piciocchi -. Quando è emersa la nuova ipotesi abbiamo invitato il comitato e il loro ingegnere si è relazionato con i nostri uffici. Sono venuti almeno due volte nel mio ufficio e abbiamo parlato. Loro vogliono la copertura? È legittimo, ma non è una scelta che riteniamo corretta perché il quartiere non la condivide”.

A vincere l’appalto la CMCI Consorzio stabile, con sede a Genova. Il progetto finale dovrebbe prevedere l’asse stradale spostato a sud, con uno spazio per progettare una lunga barriera fonoassorbente “di ultima generazione, che permetterà di sterilizzare l’inquinamento acustico di cui oggi soffre questa importante arteria cittadina”. La progettazione di quest’ultima, però, sarà oggetto di separato procedimento. Secondo i termini previsti dal decreto che nel 2022 ha dato il via ai piani urbani integrati, per il parco di lungomare Canepa si prevedono il 30 settembre 2024 quale termine per l’avanzamento delle opere al 30% e il 30 giugno 2026 quale termine finale di ultimazione dei lavori.

“Le barriere antirumore sono incluse nella partita del tunnel subportuale e saranno progettato dallo studio di Renzo Piano – ricorda Piciocchi -. Le milestone sono quelle imposte dal Pnrr. Se vogliamo dirla tutta, noi stiamo rimediando ai problemi di un’opera che, come l’ultimo miglio del terzo valico, era stata concepita dalle amministrazioni precedenti senza pensare a compensazioni o mitigazioni. Credo che abbiamo il merito di avere ascoltato le richieste del territorio”.

Altro tema spinoso è quello degli indennizzi per i disagi patiti negli anni a causa di rumore e inquinamento. “L’ipotizzato tavolo al riguardo è al momento bloccato tra Comune e Regione”, ha denunciato il comitato ricordando che nessuno finora ha visto un euro. “Questo è un tema del tutto nuovo, emerso nell’ultima commissione consiliare un mese e mezzo fa, ma non mi sono mai impegnato in questo senso – conclude Piciocchi -. È un problema complesso, anzitutto perché di solito il tavolo Pris si avvia prima degli interventi, e poi si dovrebbe individuare un soggetto che se ne fa carico. Bisogna ragionare, a settembre ci incontreremo di nuovo, al momento siamo in una fase molto preliminare”.