L’Under 15 di Genoa, Virtus Entella e Spezia a Tavarone per ricordare Roberto Ferrando

Chiavari/Tavarone. A dieci anni dalla scomparsa, un evento per ricordare Roberto Ferrando, professionista affermato e conosciuto a Chiavari e nel Tigullio, già Direttore delle filiali di Santa Margherita Ligure e Chiavari della Banca Carige Spa.

La sua famiglia ha organizzato, con il patrocinio del comune di Maissana, un pomeriggio dedicato alle sue più grandi passioni, ovvero il calcio, il cibo e la musica.

L’appuntamento è fissato per sabato 2 settembre 2023 alle ore 16 presso il campo sportivo di Tavarone. Si svolgerà un triangolare tra la Virtus Entella, il Genoa CFC e l’AC Spezia Under 15, con musica dal vivo partendo dai più conosciuti cantautori italiani per arrivare alle hit rock contemporanee. Previsto anche un punto ristoro a cura della Proloco di Tavarone.

Il tutto nella cornice di un contesto benefico, a memoria della sua generosità. L’intero ricavato infatti andrà a favore della Band degli Orsi, un’associazione che opera all’interno dell’ospedale Gaslini per dare sostegno ai bimbi malati e alle loro famiglie.

“Non solo un torneo di calcio ma un momento per stare insieme e ricordare mio padre, una festa con una band che suonerà dal vivo, una cena a prezzo fisso, con ingresso al torneo ad offerta libera – spiega la figlia Cinzia Ferranda – Il ricavato andrà alla Band degli Orsi che si occupa di accoglienza dei bambini, dei pazienti e dei genitori ospiti dell’ospedale Gaslini di Genova. Il mio papà era una persona buona e generosa e il modo migliore per ricordarlo sarà proprio questo, ne sarebbe orgoglioso. Un’occasione per ripercorrere ciò che amava di più. Sarà una festa, un momento davvero speciale. Ringrazio le società sportive, la pro loco di Tavarone, i membri della rock band ed in particolare i primi amici che hanno già donato contribuendo, con la loro generosità, a realizzare questo evento, in particolare il Carrefour di Chiavari, Dadà Fiori di Chiavari e Ottica Santa Lucia di Chiavari. Tutte le informazioni e il form per iscriversi si trovano sul sito www.torneorobertoferrando.it”.