Lotta alla cimice asiatica, successo per il webinar organizzato da PQS sulle novità normative in Australia e Nuova Zelanda

Genova. Dal primo settembre scattano le norme adottate da Australia e Nuova Zelanda per fronteggiare l’espansione della cimice asiatica (Brown Marmorated Stink Bug).

Norme che impongono il trattamento dei container diretti verso questi paesi fino al prossimo 30 aprile e che sono state oggetto di un webinar, organizzato da PQS.

Un’iniziativa importante, il cui successo è certificato dalla significativa partecipazione, visto che sono state circa 80 le persone collegate da remoto con la sede di Genova.

Il webinar ha avuto lo scopo di offrire un supporto ai soggetti la cui attività può essere collegata con questo tipo di problematica.

PQS ha, dunque, fornito un quadro completo dello “stato dell’arte approfondendo, in particolare, gli aspetti normativi con i più recenti aggiornamenti.

La cimice asiatica è una specie aliena che rappresenta una grande minaccia per la biodiversità in Australia e Nuova Zelanda. Per questo motivo, da tempo, i dipartimenti dell’Agricoltura dei due Paesi dettano rigide norme per le merci in ingresso che sono classificate a rischio e ad alto rischio, imponendo processi di fumigazione di container per eliminare parassiti e insetti infestanti.