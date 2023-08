Lo scolmatore dei rii Rovare e Noce resta fuori dai tagli sul Pnrr: “Pronto comunque entro il 2026”

Genova. Lo scolmatore dei rii Rovare e Noce non sarà coinvolto dal taglio di 16 miliardi di progetti Pnrr proposto dal Governo. Ad assicurarlo è l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone a margine della conferenza stampa sui 30,5 milioni che verranno assegnati ai Comuni liguri per completare opere di difesa a mare e difesa del suolo.

L’opera, collegata allo scolmatore del Fereggiano e necessaria per mettere in sicurezza il quartiere di San Fruttuoso, compare nell’elenco online di quelle finanziate dal Pnrr con 26 milioni, con la Regione in qualità di soggetto attuatore, ma di fatto non rientra in questa partita: “Ci era stato proposto di inserirla perché l’iter era in fase avanzata – spiega Giampedrone – ma alla fine sarà finanziato con fondi strutturali del ministero dell’Ambiente. A dire il vero è meglio così perché il cambio di finanziamento avrebbe aggiunto nuove procedure. A breve saranno assegnati i lavori che termineranno comunque prima del 2026, visto che quella sarebbe stata la scadenza da rispettare nell’ambito del Pnrr”.

Si tratta di piccoli rii che un tempo erano affluenti del Bisagno nella zona di San Fruttuoso, oggi incastrati tra le case e responsabili di alluvioni e voragini stradali. Entrambi dovrebbero essere raccordati alla stessa galleria che oggi raccoglie efficacemente le acque del Fereggiano a Quezzi.

Come spiegava pochi mesi fa il presidente del Municipio Angelo Guidi, per il Rovare ci sono già il pozzo e la camera di dissipazione, ma bisogna completare l’opera di presa che insiste in un’area privata a monte di via Berno, quella dell’ex birrificio. Per il Noce, invece, è già predisposto il collegamento alla condotta principale ma vanno realizzate le altre opere, compreso un bypass per evitare interferenze con scuole e ospedali.

Sono altre in Liguria le opere di messa in sicurezza del territorio che rischiano di fermarsi – o perlomeno di rallentare – con lo stralcio dal Pnrr: la difesa del litorale di Ventimiglia, Ospedaletti, Framura, Cogoleto e Sanremo, l’argine del fiume Vara, il torrente Argentina, la frana in località La Vesca a Sanremo. “Ma noi non rinunciamo a farle, dovranno essere finanziate in altro modo”, insiste Giampedrone.

“Le coperture sono l’unica cosa che esiste in abbondanza, è la capacità di spesa che in questo Paese manca – commenta il presidente ligure Giovanni Toti -. Sulla Liguria si sta parlando di 20 milioni di interventi di difesa suolo che alla fine non sappiamo neppure se saranno definanziati o meno alla fine del percorso europeo, mentre noi oggi coi residui della mareggiata del 2018 ne investiamo 10 milioni in più. Questo per dare l’idea che stiamo facendo grandi discorsi su un bicchiere d’acqua. Le coperture, tra fondi di sviluppo e coesione fondi propri del Governo riqualificati dopo l’intervento del Pnrr, credo siano la minore difficoltà esistente. Basti pensare che circa 4 miliardi di euro di fondi nazionali per il Terzo Valico sono stati riqualificati dal Pnrr, il problema è spendere in fretta e spendere bene”.