Linea ferroviaria Genova-Acqui Terme: dal 12 agosto al 10 settembre stop ai treni per manutenzione straordinaria

Genova. Da sabato 12 agosto a domenica 10 settembre, Rete Ferroviaria Italiana avvierà la prima fase dei lavori di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale programmati sulla linea Genova-Ovada-Acqui Terme.

RFI realizzerà, per fasi, un piano di interventi del valore complessivo di 84 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR, che consentiranno di migliorare la regolarità del servizio ferroviario. Il programma dei lavori prevede la realizzazione di una galleria artificiale nei pressi della stazione di Mele, il completo ripristino del collegamento a doppio binario tra Mele e Campo Ligure e il conseguente riassetto di binari e scambi di entrambe le località. Verrà, inoltre, migliorata l’accessibilità delle stazioni di Prasco, Rossiglione, Campo Ligure, Mele, Genova Costa di Sestri Ponente, Acqui Terme.

In particolare, in questa prima fase di lavori, che va dal 12 agosto al 10 settembre, verranno rinnovate massicciata, traverse e rotaie per circa 12 km di linea tra Genova Borzoli e Mele, per un investimento di circa 12 milioni di euro.

Le basi logistiche del cantiere saranno collocate nelle stazioni di Ovada e Campo Ligure. Le attività di cantiere sono organizzate su 4 turni giornalieri con l’impiego quotidiano di 100 tecnici tra RFI e ditte appaltatrici specializzate. Durante le attività saranno impiegati due speciali treni, il cosiddetto “rinnovatore”, che provvede alla sostituzione di rotaie e traverse, e il convoglio “risanatore” con cui viene sostituita la massicciata e riposizionato il binario per le successive operazioni di livellamento.

In questa prima fase, attraverso ulteriori fonti di finanziamento, RFI effettuerà, inoltre, lavori di manutenzione alle opere d’arte presenti lungo linea (ponti, viadotti e gallerie), eseguirà il consolidamento del rivestimento della galleria Del Ciso, tra le stazioni di Rossiglione e Ovada, e interventi di impermeabilizzazione delle 5 campate ad arco del Viadotto Visone tra le stazioni di Prasco e Visone.

La tipologia delle attività e dei mezzi utilizzati rende necessaria l’interruzione totale della linea. Per tutta la durata degli interventi i treni verranno sostituiti da bus per l’intera tratta tra Genova Brignole e Acqui Terme.

Maggiori informazioni sull’offerta sono disponibili sui canali di vendita di Trenitalia.