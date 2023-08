Bloccati in gita in infradito e altre “leggerezze”, ma in Liguria i soccorsi in montagna restano gratuiti

Genova. I tre ragazzi in ciabatte salvati nella notte dai vigili del fuoco sul monte Moro, a Genova, non sono i primi e non saranno gli ultimi incauti ad avventurarsi “nella natura” senza l’adeguato equipaggiamento, non saranno i primi e non saranno gli ultimi a essere messi in salvo dai soccorsi preparati a farlo.

Ma se in questo caso è “bastata” una squadra di terra a recuperare i giovani e a riportarli a casa spesso questo genere di leggerezze, specialmente in ambienti più remoti, costringe vigili del fuoco, soccorso alpino e operatori del 112 a interventi ben più complicati e onerosi per le casse pubbliche.

Casse pubbliche, sì. Perché la Liguria è la sola regione in Italia ormai (insieme al Friuli Venezia Giulia, che però è a statuto speciale) dove il soccorso in montagna è sempre gratuito.

Difficile avere un conto preciso di quanti siano stati i salvataggi complessivi in un’estate densa di chiamate – basti pensare agli escursionisti infortunati nel parco di Portofino, ai climber in difficoltà sulle falesie nel ponente o ai patiti della mountain bike caduti sui sentieri, ma anche ai fungaioli dispersi nei boschi o a tutti coloro che siano stati colti da malore in ambito non urbano – ma sicuramente la nostra regione, che si vende all’esterno come paradiso dell’outdoor, può “vantare” anche il fatto di essere tra le poche a non applicare alcuna sorta di ticket per gli interventi di salvataggio.

In Liguria in caso di incidenti in montagna chi interviene sono quasi sempre i vigili del fuoco e il Cnsas, soccorso alpino, struttura operativa del Cai. A volte anche i carabinieri, che spesso sono presenti con il corpo dei forestali nelle aree dell’entroterra, o la guardia di finanza, che dispone di un nucleo di intervento in quota. Se si ha necessità di aiuto, comunque, bisogna chiamare il numero unico per le emergenze 112, fornire le precise coordinate, e saranno poi gli operatori del centralino a organizzare la missione.

Ma cosa dice la legge a proposito? Nelle regioni dell’arco alpino il soccorso andrebbe pagato nel caso in cui dall’operazione non nasca l’obbligo di ricovero del paziente (art.11 Dpr 27/3/92). In alcune regioni tuttavia le persone in pericolo di vita o con ferite tali da giustificare un intervento in struttura ospedaliera potrebbero pagare comunque un ticket.

LIGURIA

In Liguria, ripetiamo, gli interventi sono sempre gratuiti e questo significa un esborso non indifferente per la collettività: si stima che 1 minuto di volo di un elicottero medicalizzato costi circa 300 euro. Ecco quindi che sembrano meno “ingiustificate” le tariffe applicate in altre regioni.

VENETO

La chiamata costa 200 euro, cui vanno aggiunti 50 euro per ogni ora di intervento via terra con un tetto massimo di 1500 euro.

Se interviene l’elicottero:

ferito grave: 25 euro al minuto fino ad un massimo di 500 euro.

ferito lieve: 75 euro al minuto fino ad un massimo di 7500 euro.

persona illesa: costo totale dell’intervento.

TRENTINO ALTO ADIGE

In Trentino Alto Adige il soccorso è gratuito via terra. Per l’elisoccorso, in Trentino i costi sono di 36 euro per i feriti, 750 euro per gli illesi e le chiamate immotivate vanno a 140 euro al minuto. In Alto Adige l’elisoccorso va pagato 100 euro, e per gli interventi ingiustificati vanno a 140 euro al minuto fino ad un massimo di mille euro.

VALLE D’AOSTA

L’intervento in caso di ferito è gratuito, mentre si paga l’intervento immotivato. Se la persona è illesa il costo è di 137 euro al minuto fino ad un massimo di 3500 euro

LOMBARDIA

soccorso di ferito non impegnativo con ambulanza 56 euro l’ora.

soccorso di ferito mediamente impegnativo con ambulanza 70 euro l’ora.

soccorso di ferito impegnativo con ambulanza 115 euro l’ora.

squadre a terra del CNSAS 95 euro l’ora.

In ogni caso l’utente non potrà pagare una cifra superiore a 780 euro. Per i residenti della Lombardia è prevista una riduzione del 30%.

PIEMONTE

Chiamata e recupero con conseguente ricovero in pronto soccorso: gratuita.

Negli altri casi 120 euro di costo fisso più 120 euro di costo al minuto di volo.

Se la chiamata è stata causata da un utilizzo di dotazione non adeguato o dalla scelta di percorsi non adatti per capacità o rispetto di divieto il costo arriva massimo ad un tetto di 1000 euro.

Se la chiamata è totalmente immotivata, per esempio si tratta di uno scherzo, il costo è il totale dell’intervento.

ABRUZZO

La legge del 2016 di istituzione della rete escursionistica alpinistica speleologica torrentistica Abruzzo (Reasta) indica che gli interventi dell’elisoccorso privi di carattere sanitario saranno soggetti alla compartecipazione della spesa da parte dell’utente trasportato, che sarà aggravata se si ravviserà un comportamento imprudente da parte della persona soccorsa. Tale legge ha subito una modifica l’anno scorso, ma che non risulta ancora applicata per quanto riguarda i costi del soccorso.

Le polemiche. L’applicazione dei costi nelle regioni montane – Liguria e Friuli escluse – deriva dall’insostenibilità economica dovuta alla frequenza e all’elevato numero di recuperi che ogni anno.

Nelle regioni come la Liguria, d’altronde, capita di trovare persone che chiamano il 118 solo perché sono stanche o perché hanno freddo dopo essersi addentrati in un bosco in pantaloni corti ed infradito. Certo in questi casi sta agli operatori capire se e come intervenire. Non ci risultano, comunque, casi di cronaca eclatanti almeno per quanto riguarda la stagione in corso, salvo forse quello paradossale che ha avuto per protagonisti due turisti lombardi.

Poi ci sono posizioni più nette, sposate da molti, come quella del grande alpinista Reinhold Messner che, a fronte delle vittime tra gli stessi membri del soccorso alpino in azioni di recupero in aree pericolose, ipotizza una “no intervention zone” per determinate aree di conclamato pericolo, a rischio frana o valanga, in cui il soccorso alpino può esimersi dall’intervenire.

Difficile stabilire quale sia, però, il “limite”: per chi non pratichi attività come alpinismo, scialpinismo o arrampicata, ma anche torrentismo, speleo, mountain bike, trail running o parapendio, tutte queste sono attività potenzialmente rischiose, situazioni da “andarsela a cercare”. Ma allora anche l’escursionismo, la ricerca di funghi o la caccia possono portare alla necessità di soccorsi pericolosi anche per gli operatori. La Liguria ha scelto, finora, di offrire un servizio sempre gratuito. O meglio, pagato con le tasse dei cittadini. Sì, anche quelli che non vanno in montagna.