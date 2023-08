Liguria divorata dagli incendi: roghi nel Savonese, nottata di paura per i residenti

Toirano-Borghetto-Ceriale. Nottata di lavoro per vigili del fuoco e volontari ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio divampato ieri tra Toirano e Borghetto con le fiamme che, dopo una “tregua”, hanno ripreso vigore nella serata di ieri, giungendo fino alle alture alle spalle di Ceriale.

Ed è stata, purtroppo, una notte di paura per i residenti della zona, con fiamme alte e visibili anche da grande distanza e decine di chiamate allarmate al 112: per ora, comunque, esclusi pericoli per le abitazioni.

“Risultano ancora attivi gli incendi scoppiati a Toirano, in provincia di Savona, e nel comune di Prelà, in provincia di Imperia. A Toirano, a sostegno delle forze di terra dei vigili del fuoco e dei volontari anti incendio boschivo, è attivo l’elicottero regionale Eligenova, mentre l’elicottero Elimperia è attualmente in azione nel Comune di Prelà”, ha comunicato la Regione Liguria poco prima delle 10.00.

Al momento, sul posto sono presenti 18 vigili del fuoco e una ventina di volontari Aib, ma a breve è atteso anche il dos, che valuterà l’eventuale, nuovo intervento dei mezzi aerei (elicottero e canadair).

Non si conoscono ancora con esattezza le cause che hanno dato vita al rogo (tra le ipotesi anche il cortocircuito di un cavo della linea elettrica) che si è originato intorno alle 13,30 di ieri (26 agosto), inizialmente nel territorio comunale di Toirano, precisamente nell’area del Monte Piccaro, non distante dalla cava Torri, al confine con Borghetto. Le fiamme si sono poi estese dal Monte Acuto fino al monte Piccaro.

Molto estesa la superficie boschiva andata distrutta a a causa dell’incendio, anche se per una stima precisa bisognerà attenderne il definitivo spegnimento.

