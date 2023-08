L’ex procuratore capo di Genova Francesco Cozzi eletto difensore civico della Liguria

Genova. È Francesco Cozzi, ex procuratore capo della Procura di Genova, il nuovo difensore civico della Liguria. Lo ha eletto il Consiglio regionale all’unanimità dopo l’accordo raggiunto in prima commissione. Nella stessa seduta è arrivato il via libera anche all’avvocata genovese Guia Tanda, scelta come garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con 29 voti a favore e una scheda bianca. Entrambi i ruoli erano ricoperti da Francesco Lalla, anche lui ex procuratore di Genova, eletto per la prima volta a larghissima maggioranza nel 2011, dal 2010 supplente nel ruolo di garante dell’infanzia.

“Sono particolarmente lieta che si sia arrivato a definire l’incarico a due figure tanto qualificate per assicurare ai cittadini liguri importanti strumenti di sostegno nei rapporti con la pubblica amministrazione – commenta la presidente della prima commissione Lilli Lauro -. I profili individuati offrono la massima garanzia possibile per lo svolgimento di compiti così importanti. Finalmente la Regione avrà un garante dei diritti dell’infanzia nel pieno delle sue prerogative e mi fa piacere ringraziare il procuratore Francesco Lalla che, oltre all’impegno profuso con ottimi risultati e sempre massima disponibilità e competenza, come difensore civico, aveva garantito anche parte delle funzioni proprie del garante dell’infanzia. La competenza professionale, il curriculum, la passione e l’equilibrio che Guia Tanda e Francesco Cozzi hanno da sempre dimostrato nello svolgimento delle proprie attività sono il miglior biglietto da visita per presentare un quinquennio di attività che, sono sicura, rappresenterà un punto di riferimento per i cittadini liguri”.

Francesco Cozzi è stato procuratore capo di Genova dal 2016 al 2021, anno in cui ha raggiunto la pensione. In questo periodo ha coordinato le complesse indagini sul crollo di Ponte Morandi. Nato nel luglio 1951, ha compiuto gli studi a Genova laureandosi nel 1975 ed è entrato in magistratura nel 1978. È stato prima giudice a Voghera e dal 1981 al 1996 ha lavorato presso la Procura di Genova. È poi stato due anni a Roma nell’ufficio di gabinetto con l’allora ministro della Giustizia Gianmaria Flick. Dal 1998 al 2004 è stato presso la Procura generale di Genova per poi passare a procuratore aggiunto. Dal 2010 al 2013 è stato procuratore capo a Chiavari e poi aggiunto nel capoluogo ligure fino a quando è stato proposto come procuratore di Genova al posto di Michele Di Lecce che era andato in pensione. Francesco Cozzi si è sempre occupato principalmente di reati in ambito economico e tributario, di sicurezza stradale, di criminalità organizzata oltre a essere impegnato nella tutela delle fasce deboli (minori e donne).

Guia Tanda è nata a Genova nel 1961 ed è un’avvocata esperta di diritto fallimentare e diritto di famiglia. Ha lavorato in diversi studi legali, tra cui quello dell’ex deputato di Forza Italia Roberto Cassinelli.

“Francesco Cozzi è una figura di altissimo prestigio, come ha ampiamente dimostrato nei suoi anni di impegno nel ruolo di procuratore capo del tribunale di Genova. Voglio ringraziarlo, personalmente e a nome di tutta la Regione, per aver accettato il ruolo di difensore civico regionale: si tratta di una carica di grande importanza per i cittadini, che richiede un alto livello di professionalità e sensibilità. Qualità che ha dimostrato anche nell’ambito delle indagini scaturite a seguito della tragedia del ponte Morandi, dando un impulso fondamentale alla procura di Genova per fare luce su quanto accaduto e restituire verità e giustizia alle famiglie delle vittime”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.