Lazio vs Genoa LIVE (0-1): Retegui porta in vantaggio il Grifone

LAZIO 0 vs GENOA 1 (16′ Retegui)



33′ Luis Alberto cerca Immobile in area di rigore ma Dragusin è attento ed allontana in corner. Lazio che alza l’intensità ma una copertura di campo ottima fin qui per il Genoa.

32′ Kamada prova il sinistro da fuori area sulla respinta da corner: mura la difesa rossoblù.

29′ Immobile servito in area di rigore. L’attaccante italiano perde per un attimo il pallone per poi recuperarlo, poi cade a terra: per l’arbitro non c’è nulla, l’Olimpico protesta. Dragusin allarga il braccio ma non è stato giudicato un atto irregolare così grave per la concessione del penalty.

25′ Couling break all’Olimpico. Gilardino a colloquio con la squadra: occorre mantenere lo stesso equilibrio e lucidità.

20′ La squadra di Gilardino galvanizzata dal vantaggio e, quindi, una maggior spinta adrenalinica rispetto ai romani. Per ora il centrocampo rossoblù batte nettamente quello biancoceleste.

16′ Retegui! Ha segnato il Genoa! Tap in vincente dell’attaccante rossoblù sulla respinta di Provedel su tiro di Frendrup. Colpo di testa e primo gol in Serie A. Il Var conferma: il gol è buono, 1-0 Grifone.

11′ Palo del Genoa! Guddmundson allarga per Vasquez che avanza e cerca il cross in area. Il risultato è una conclusione diretta verso la porta di Provedel che però sbatte sul legno. Occasione da gol, allora, per gli uomini di Gilardino.

6′ Si fanno sentire i tifosi rossoblù arrivati all’Olimpico a sostegno della squadra. Ora sembra che la Lazio sia entrata più in partita, il Genoa difende compatto.

3′ Genoa che gioca con coraggio su una Lazio partita da “attendista”.

Partiti!

Primo tempo

Lazio: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione di mister Maurizio Sarri: Sepe, Fernandes, Vecino, Adamonis, Basic, Pellegrini, Castellanos, Isaksen, Patric, Rovella, Hysaj, Gila, Furlanetto.

Genoa: Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmunsson; Retegui. A disposizione di mister Alberto Gilardino: Leali, Sommariva, De Winter, Biraschi, Ekuban, Martin, Hefti, Leali, Jagiello, Fini, Aramu, Puscas, Thorsby.

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Rossi e Affiato

IV uomo: Cosso

VAR: Mazzoleni

AVAR: Meraviglia

Dallo stadio Olimpico di Roma sta per andare in scena la seconda giornata di Serie A del Genoa. Il Grifone si prepara ad affrontare la Lazio, una formazione d’alta classifica che mette di fronte dinamismo e qualità richieste da mister Maurizio Sarri. Insomma. non un impegno facile così come non lo è stato settimana scorsa contro la Fiorentina. Ma Alberto Gilardino è stato chiaro: dalla débâcle di Marassi contro i viola, urge una reazione immediata ed è quello che si aspetta lo stesso tecnico biellese.