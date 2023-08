Lavori sulla linea, la cremagliera di Granarolo si ferma per tre giorni

Genova. Ancora un (breve) stop per la cremagliera Principe-Granarolo per ragioni di manutenzione.

Nelle giornate di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 agosto, l’impianto resterà fermo dalle 8.30 alle 18.00 per consentire il completamento delle attività di ripristino dell’impianto di illuminazione e altre attività di manutenzione lungo la linea.

Nelle tre giornate interessate dai lavori l’ultima partenza sarà alle ore 8.20 da Principe e il servizio riprenderà con la partenza delle 1 da Granarolo. Durante le ore di fermo, sarà attivo il bus sostitutivo G1.

Si tratta di piccoli interventi che anticipano uno stop ben più lungo: a partire dalla primavera del 2024 la linea chiuderà completamente per più di un anno per lavori di adeguamento, tra cui soprattutto il consolidamento dei muraglioni risalenti all’Ottocento, che dovranno essere conformati ai nuovi standard di sicurezza. L’appalto dovrà essere aggiudicato entro dicembre 2023, e al momento non c’è una data precisa di inizio dei lavori. Le operazioni, però, dovrebbero appunto durare 12-18 mesi.