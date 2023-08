Lavatrice prende fuoco in casa: notte di paura in un appartamento di Marassi

Genova. Momenti di paura la scorsa notte in via Bertuccioni, a Marassi, dove all’interno di una abitazione è scoppiato un principio di incendio provocato dalla lavatrice di casa.

Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero scaturite dall’elettrodomestico in funzione, aggredendo la stava dove era installato e inondando di fumo tutto l’appartamento.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme in pochi minuti, prima che si propagassero all’intero appartamento. Non si registrano feriti, anche se una persona, residente nella casa, è stata soccorsa sul posto per aver respirato dei fumi.