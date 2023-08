L’attentato ad Adinolfi? “Una vera gioia”: sulla rivista anarchica Bezmotivny l’invito a colpire “obiettivi umani”

Genova. Attraverso il periodico clandestino ‘Bezmotivny – Senza Motivo’, stampato a Carrara ma diffuso in tutta Italia a partire dalla fine del 2020 e poi con cadenza quindicinale dal febbraio 2021 propagandavano le idee e le azioni della cosiddetta cellula anarchica Fai-Fri (“Federazione Anarchica Informale – Fronte Rivoluzionario Internazionale”) che si propone il compimento di “azioni dirette” (atti di violenza) finalizzate alla “distruzione dello Stato”.

Per questo 9 anarchici sono stati sottoposti questa mattina a ordinanza di custodia cautelare dal gip di Genova Riccardo Ghio, dopo le indagini condotte dalla Digos e coordinate dalla Dda di Genova. I nove, di cui 4 arrestati (uno in carcere e tre ai domiciliari) e 5 sottoposti all’obbligo di dimora, sono indagati per associazione per delinquere con la finalità del terrorismo. Nessuno di loro è genovese: sono in gran parte residenti a Carrara dove ha sede il circolo anarchico “Gogliardo Fiaschi”.

Sul quindicinale non manca proprio nulla della diffusione del messaggio anarchico più oltranzista, come riassume il gip nelle 113 pagine di ordinanza. C’è l’invito “a colpire obbiettivi umani“, “ad affilare i coltelli” per “tornare a fare paura”, a “distruggere lo Stato e “l’autorità” , a prepararsi alla guerriglia (in previsione del G20 di Roma del 30 e 31 ottobre 2021), “ ad attaccare tutta la filiera, più visibile in chi produce e vende armi…meno evidente ma non meno importante in chi finanzia e studia le tecnologie militari” (espressamente menzionando le aziende “Fiocchi di Lecco”, “Beretta nel bresciano”, “Oto Melara di La Spezia”, “Leonardo/Finmeccanica” e “l’Università Sant’Anna di Pisa”)

Sulle pagine della rivista viene celebrato il ferimento (ad opera di Alfredo Cospito e Nicola Gay) dell’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi perpetrato a Genova il 7 maggio 2012 e definito nella rivista il “coraggioso gesto di due nostri fratelli …una vera gioia“;nonché le bombe spedite al colonnello della Folgore Alessandro Albamonte nel 2011 e al Sappe di Modena. Il messaggio di istigazione a commettere azioni di natura violenta è stato in alcuni casi poi effettivamente raccolto .

Gli inquirenti hanno ricostruito la stretta correlazione tra gli articoli pubblicati nel periodico e la consumazione, su tutto il territorio nazionale, di azioni violente (di cui tuttavia gli indagati non sono gli autori diretti, ricorda lo stesso gip), seguite dalla successiva rivendicazione, con espressioni verbali tratte dagli articoli pubblicati. Articoli contro l’Eni multinazionale ritenuta responsabile di sfruttamento delle risorse dei Paesi in via di sviluppo e vicina al “sistema sicurezza Paese” si sono rivelati strettamente correlati agli incendi di 13 autovetture della società Eni-Enjoy perpetrati a Bologna, Torino, Milano e Roma – realizzati tra il 1° marzo 2021 e il 26 maggio 2022 – rivendicati dal movimento anarchico insurrezionale. Analogamente, ad articoli di stampo antimilitarista sono seguiti azioni ai danni della Ambasciata della Bielorussia in Italia (lancio di due ordini esplosivi artigianali nei giardini interni) e contro una filiale di Banca Unicredit, istituto indicato come “complice e responsabile degli armamenti”.

La rivista ha riservato ampio spazio alla pubblicazione delle rivendicazione degli attentati più significativi e di maggiore impatto mediatico, anche allo scopo di stimolare i lettori a compierne di ulteriori. Anche Genova ha la sua rilevanza nella propaganda della rivista Bezmotivny. Fin dal secondo numero della rivista viene celebrato l’incendio di un ripetitore della Vodafone e di un’antenna Rai Way avvenuto a Genova il 2 febbraio 2021, pubblicando la rivendicazione del danneggiamento. “Il fatto, benché antecedente al primo numero del periodico – scrive il gip nell’ordinanza – è stato consumato dopo la pubblicazione del numero di presentazione, ai cui testi contiene diverse assimilazioni; inoltre, altre assonanze esistono coi testi pubblicati nel numero 1 del periodico, a dimostrazione dell’assoluta sintonia tra gli indagati e gli esecutori degli attentati in nome della FAI – FRI. Gli attentatori spiegano che “quello che adesso ci preme e a cui pensiamo è attaccare, attaccare e ancora attaccare”, ispirandosi al principio della guerra ad oltranza alla tecnologia, proprio çome uno degli indagati scrive, nell’articolo “Carcere e repressione, solidarietà ed attacco”, pubblicato sul n. 1, anno I, reclamando “un’azione diretta distruttiva” ai danni dei “mezzi di produzione, infrastrutture funzionali al sistema tecnologico industriale’. Aggiungono di ritenere che il termine “tecnoindustria” riguarda non solo cose “centraline di fibra ottica, laboratori, ripetitori o telecamere”, ma anche persone, cioè le “risorse umane che mettono a disposizione…le proprie idee”, contro le quali deve orientarsi l’attacco: “strutture, mezzi, uomini e donne della tecnoindustria vanno fermati a tutti i costi e con ogni mezzo!”, esplicitando un tema, quello per cui dietro i mezzi ci sono le persone, più volte manifestato negli scritti del periodico”.

Nello svolgimento della indagine e nella formulazione della richiesta di applicazione di misure cautelari “si è tenuto conto che la libertà di pensiero, il diritto di cronaca e quello di critica non sono assoluti – spiega il procuratore Nicola Piacente in una nota – ma che questi trovano limiti nella necessità di proteggere altri beni costituzionalmente tutelati e nell’esigenza di prevenire o far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui salvaguardia costituisce finalità immanente al sistema”.