Lanza del Vasto, stipendi in ritardo. Cgil: “Presto uno sciopero a garanzia di personale e utenti”

Genova. Nei prossimi giorni sarà calendarizzato lo sciopero indetto dalla Funzione Pubblica Cgil di Genova per il personale della Cooperativa Lanza del Vasto. La Cooperativa gestisce diverse residenze sanitarie e case accoglienza e occupa oltre 350 lavoratrici e lavoratori.

“La grave crisi finanziaria che ha investito la struttura sta avendo pesanti ricadute sul personale. Le retribuzioni sono perennemente in ritardo – scrive la Cgil in una nota stampa – l’ultimo acconto sullo stipendio è arrivato a giugno (parte della tredicesima è ancora da percepire) e ciò sta provocando gravi disagi a intere famiglie”.

“La complessa condizione in cui versa la Cooperativa si sta riversando anche sulla qualità del servizio: dalla mancanza di liquidità per erogare i servizi, alla carenza di materiale di consumo, sono solo alcune delle problematiche nella gestione quotidiana. Secondo quanto previsto dalla procedura, la Funzione Pubblica Cgil ha chiesto un incontro al Prefetto di Genova affinchè interceda con la Cooperativa. In mancanza di una soluzione condivisa sarà proclamato lo sciopero del personale”.