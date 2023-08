Genova. Prima è diventato una piscina, poi hanno ceduto le barriere a valle. Oggi sono comparse le transenne a parziale chiusura della zona a rischio frana. Inaugurato appena due mesi fa, il nuovo parcheggio sotto il ponte Don Acciai al Lagaccio non ha retto la prova del primo nubifragio. Ieri sera è scattato l’allarme e sono arrivati sul posto la polizia locale e la protezione civile.

“Si è mosso un jersey, l’assessore Gambino ha mobilitato la protezione civile, il problema è stato risolto velocemente. Non è successo niente di particolare – commenta il presidente del Municipio Centro Est, Andrea Carratù – . I lavori sono stati eseguiti da Aster, ma si tratta di una sistemazione provvisoria. È stato appiattito il terreno ed è stata fatta l’asfaltatura”.

Il cedimento, probabilmente, è stato provocato dall’accumulo d’acqua nel piazzale raggiungibile dalla parte alta di via del Lagaccio. Ieri sera, quando il nubifragio ha colpito con straordinaria intensità le alture del centro, le auto sono finite a bagno fino a metà delle portiere. “Se c’è un problema di pendenze lo faremo risolvere”, aggiunge Carratù.

L’intervento, così come presentato dal Comune, aveva comportato “l’esecuzione di operazioni straordinarie che hanno portato alla realizzazione del muro di contenimento (con blocchi di calcestruzzo per aumentare la superficie utile), la regimentazione delle acque piovane del piazzale, l’asfaltatura, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione e la bonifica degli spazi verdi circostanti”.

Come detto, non si tratta di una soluzione definitiva. Allo studio c’è l’idea di ampliare il parcheggio con altri piani in struttura, in modo da collegarsi alla futura stazione intermedia della contestata funivia per Forte Begato. “In questo modo potremo raddoppiare o triplicare i posti – osserva Carratù – e sarà una struttura seria fatta tutti i crismi. L’amministrazione ha sempre avuto questa idea, così risolveremmo il problema del parcheggio per i frequentatori dei campi sportivi”.