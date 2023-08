L’addio di Felice Tufano: cinque anni bellissimi ed un finale amaro, sintetizzato in un saluto d’addio

Genova. Felice Tufano sceglie le pagine di Ge24.it ed Ivg Sport per salutare la Sampdoria, da lui definita “la mia seconda casa”.

“Non sono mai stato contattato dalla nuova proprietà, per un eventuale rinnovo o per comunicare che non sarei rientrato nei piani futuri.

La Sampdoria è la mia seconda casa e sono rimasto deluso e sorpreso, perché nessuno ha valorizzato l’ottimo lavoro svolto.

Negli ultimi cinque anni e nella stagione scorsa avevo ricevuto ampie garanzie, da parte dei membri del CdA, sul mio rinnovo contrattuale.