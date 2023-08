‘La parte che manca’, il podcast che racconta il crollo di Ponte Morandi visto dal basso

Genova. “Come raccontare una tragedia? Come Collettivo Sale ci siamo posti questo interrogativo. Una tragedia in parte monca, perché non ha nulla di imprevisto e incalcolabile. La tragedia è tragedia quando improvvisamente accade l’irreparabile, qualcosa di totalmente inaspettato. Non c’è voluto molto tempo dal quel 14 agosto 2018 perché ci accorgessimo che non il crollo del ponte Morandi è stato pura immanenza, cioè la realtà del ponte è sempre e solo stata la realtà del crollo“.

Questa la presentazione de ‘La parte che manca’, un nuovo podcast dedicato al crollo del Ponte Morandi, realizzato dal collettivo editoriale genovese Sale, nato in questi mesi per la pubblicazione di diversi prodotti ‘aperiodici’, tra cui la rivista cartacea omonima, dedicati alla informazione critica su Genova e le politiche che la attraversano. “Questa uscita agostana è incentrata sul crollo del ponte Morandi e sarà articolata su più formati – scrivono gli autori – cartaceo nel formato Salino (versione pocket della rivista) e digitale, con una serie di podcast dal titolo ‘La parte che manca’ disponibili sul sito e sulle principali piattaforme”.

La prima puntata del podcast è ascoltabile già sul sito del collettivo, e nei prossimi mesi sarà seguita dalle successive puntate in un trittico che racconta, con intrecci storici e parti narrative in prima persona, il prima, il durante e il dopo del crollo del viadotto genovese.

“Questa pubblicazione è la terza di questo 2023: la prima è stata il numero uno di Sale, uscito a febbraio con un’analisi sul commercio globale dei container e le dinamiche di ricaduta in città, la seconda in concomitanza del 25 aprile, realizzando il primo Salino: una mappa operativa della Valpolcevera. Sale vuole essere un luogo aperto, libero e antagonista, che sappia dare spazio all’analisi, al commento e alla narrazione delle diverse realtà e comunità che vivono e attraversano Genova”.