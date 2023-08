La nuova battaglia dei residenti del Molo contro il degrado, critiche alla gestione dell’ex Massoero

Genova. A distanza di un anno dalle proteste per i problemi provocati dal centro accoglienza dei minori stranieri non accompagnati i residenti del Molo hanno dato vita a una nuova battaglia.

Questa mattina hanno atteso, con tanto di striscioni, l’arrivo della giunta comunale per avere risposte sulla gestione delle attività dell’ex Massoero dove, da dicembre scorso, il Comune ha aperto un “Centro servizi per le povertà” con distribuzione pasti e lavanderia per persone senza dimora.

Quello che nelle volontà del Comune di Genova dove essere un progetto di riqualificazione per la struttura è diventato un nuovo motivo di disturbo per i residenti. Gli assistiti dal centro, infatti, si presentano alla mensa ore prima e stazionano anche dormendo per strada sotto le finestre delle abitazioni.

Dall’incontro di stamani con i dirigenti del Sociale del Comune (erano attesi assessori della giunta Bucci ma non hanno potuto essere presenti) e con il presidente del municipio Centro Est Andrea Carratù è arrivata una piccola apertura: a partire da oggi per la mensa sarà aperta la porta principale lato via Del Molo anziché quella più defilata in vico Bottai. Questo dovrebbe evitare le situazioni di degrado più gravi.

“Resta il problema per il servizio serale – dice Barbara Perra, portavoce dei comitati – che va avanti fino a tardi, e che si accompagna alla presenza di persone che espletano i loro bisogni nei vicoli vicini al centro, con le conseguenze che potete immaginare per l’igiene e la vivibilità della zona”.

Quindi domani i cittadini si rivedranno in strada, davanti all’ex Massoero, dalle 10 di mattina e fino a sera per ottenere altri risultati. “Aspettiamo anche di poter parlare con l’assessore Lorenza Rosso, che conosce da tempo le nostre esigenze e le nostre critiche al progetto del centro servizi povertà”.

I residenti non si sono limitati a protestare ma hanno anche proposto soluzioni e migliorie. Dall’anticipo dell’orario d’entrata serale alle 18.30 alla creazione di una sala d’attesa al chiuso, per evitare che gli ospiti stazionino sui gradini e per strada, di uno spazio con tv e tavoli per giocare a carte in modo che chi vuole possa socializzare in un ambiente sano.

Ma anche l’apertura dei servizi igienici nelle ore in cui i fruitori del centro si trovano in zona, per evitare che si “servano” degli angoli del quartiere. Inoltre il comitato propone anche di organizzare corsi di formazioni per volontari che siano intenzionati ad aiutare il centro.

Ieri i cittadini, esasperati, hanno scritto una lettera al sindaco di Genova Marco Bucci. “Il nostro quartiere sta diventando la latrina di Genova”, recita un passaggio. Ma nella missiva si parla anche di episodi di spaccio di droga, di stupefacente nascosto nei vasi, probabilmente per essere spacciata al porto antico.

Tra le altre criticità denunciate, comunque, non solo il degrado attorno all’ex Massoero. Si parla anche dell’eccessiva diffusione dei dehors dei locali, dell’inquinamento dai fumi delle navi in porto, della presenza di ratti e della musica ad alto volume che proviene anche a tarda notte dal vicino porto antico.