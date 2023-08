La genovese Cavalli undicesima nella finale dei 1500 metri ai mondiali di Atletica, andrà alle Olimpiadi di Parigi

Budapest. Un undicesimo posto che resta da incorniciare per Ludovica Cavalli, atleta genovese, unica italiana nella finale dei 1500 metri ai mondiali di Atletica in corso a Budapest. Un risultato comunque più che dignitoso, visto che la giovane allenata dall’olimpionico di maratona Stefano Baldini ha ulteriormente migliorato il proprio personale con il tempo di 4:01.84.

Si tratta di un tempo che le fa staccare il biglietto per le Olimpiadi di Parigi dell’anno prossimo.

L’oro è andato alla favoritissima keniana Faith Kipyegon (due volte campionessa olimpica e due volte campionessa mondiale) che ha tagliato il traguardo con il tempo di 3:54.87. Seconda piazza per Diribe Welteji (Etiopia) con 3:55.69 e medaglia di bronzo per l’olandese Ifan Hassan con 3:56.00.

Cavalli è rimasta nel gruppo sino ai 1100 metri, poi è stata staccata nel corso dell’ultimo giro quando l’andatura è aumentata e si è fatta insostenibile per lei.

Ai microfoni di Rai sport ha detto: “Ero un po’ stanchina, nell’ultimo giro mi hanno lasciata lì. Di solito al secondo turno avevo le gambe vuote, questa volta no. C’è lo standard olimpico, lavorerò per Parigi, ora sono undicesima al mondo”. L’azzurra dovrebbe disputare anche i 5000 metri in questi mondiali: “Decidiamo se fare i 5000, sono stanchina, non voglio scendere in pista non essendo al 100%”.