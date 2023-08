La genovese Cavalli in finale nei 1500 metri ai mondiali di atletica a Budapest

Budapest. Neanche lei ci credeva, ma alla fine ha conquistato la sua prima finale mondiale alla prima partecipazione, piazzandosi al sesto posto nella semifinale dei 1500 metri piani ieri a Budapest, dove appunto sono in corso i campionati del mondo di Atletica leggera. Ludovica Cavalli, classe 2000, genovese, ha tirato fuori il suo miglior tempo personale con 4:02.83, arrivando sesta e conquistando l’ultimo posto utile per accedere alla gara per le medaglie.

Sarà dura, durissima, visto che le avversarie, prima su tutte la keniana Faith Kipyegon (due volte campionessa olimpica e due volte campionessa mondiale), hanno personali sotto i 4 minuti, ma visto come la giovane allenata dall’olimpionico Stefano Baldini sta affrontando questa competizione, si può comunque sperare in un’ulteriore limatura della sua performance.

Ai microfoni della Rai, Cavalli ha detto subito dopo la semifinale: “Non ci credo. Sono scesa in pista volendo fare il personale, per capire se il lavoro svolto mi permette di reggere più turni. Di solito facevo bene il primo ma nel secondo ero sempre stanca. Quando negli ultimi 200 metri ho visto che alcune erano stanche e si liberavano posti mi sono detta di crederci fino alla fine. Quando ho visto il mio nome sul tabellone tra le qualificate sono esplosa, non ci posso credere. Ho aspettato tanto questo momento. È il primo Mondiale e la prima volta che sono in finale, non vedo l’ora di correrla! Ero stanca nel riscaldamento e avevo una paura pazza per la gara. Poi mi sono detta ‘buttati, perché oggi ci sei’, e oggi c’ero. Ce l’ho fatta e non me l’aspettavo, però la mia famiglia mi è venuta trovare in hotel stamattina ed ero carica. Ho tenuto tutta l’emotività dentro perché potevo correre forte e così è stato”.

Il suo primo sport è stato il calcio che ha praticato fino ai 13 anni di età, per poi passare all’atletica leggera correndo fin dal 2014 la specialità delle siepi con ottimi risultati a partire dalla categoria allieve. Dopo aver partecipato a diverse edizioni di campionati europei di categoria under 20 e aver conquistato il 22º e il 15º posto ai campionati europei di corsa campestre rispettivamente nel 2018 e 2019, nel 2021 ha preso parte ai campionati europei indoor di Toruń, non riuscendo però qualificarsi per la finale dei 3000 metri piani. Lo stesso anno, dopo aver conquistato la medaglia d’argento nei 3000 metri piani ai campionati italiani assoluti indoor, si è classificata dodicesima ai campionati europei under 23 di Tallinn nei 1500 metri piani.

Nel 2022 è stata medaglia d’argento dei 1500 metri piani ai campionati italiani assoluti indoor, dove si è anche diplomata campionessa nazionale dei 3000 metri piani. Al termine del 2022 passa sotto la guida dell’olimpionico Stefano Baldini. L’11 febbraio 2023, durante un meeting indoor a Metz, ha corso i 3000 metri piani in 8’44″40, facendo registrare la seconda migliore prestazione italiana di sempre al coperto. Il 2 giugno 2023 corre i 1500 metri al Golden Gala Pietro Mennea firmando il nuovo personale di 4’03″04, tempo valido come minimo di partecipazione per i campionati del mondo di Budapest e diventando, al tempo, la quinta italiana di sempre sulla distanza.