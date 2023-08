“Italy’s Best Focaccia”, il Wall Street Journal dedica una pagina all’oro di Genova

Genova. Secondo Eric Sylvers, giornalista di The Wall Street Journal, non ci sono dubbi: la migliore focaccia in Italia si trova a Genova.

Non solo, in un articolo di un’intera pagina sul prestigioso quotidiano statunitense, il cronista – aiutato dalle immagini del fotografo Francesco Lastrucci – indica quali sono, a suo parere, i panifici da non perdere.

Mario, in via San Vincenzo, è indicato come il panificio del “segreto di famiglia”, poi c’è l’innovativo Focaccia e e dintorni, piccola rivendita in via Canneto il Curto, per le tante varietà offerte, passando per il “brillante” la Focacceria Genovese di piazza Fossatello, di cui si sottolinea ironicamente il nome lapalissiano. Infine c’è il “veterano”, l’antico forno Patrone di via Ravecca per finire con l’Antico Forno della Casana, indicato come ottimo posto per sedersi e assaggiare la propria focaccia guardando sul vicolo oltre le vetrine (o per essere osservati da chi passa).

L’articolo è stato citato sui suoi social anche dal sindaco di Genova Marco Bucci, e tutti conoscono la sua storia da expat negli Usa e quanto la focaccia gli mancasse. Oggi, dice il giornalista del WSJ, dell’ottimo cibo italiano si può mangiare ovunque anche a New York.

Ma gustarla a Genova e un’altra cosa. E quindi nel suo pezzo non manca di citare la pratica dell’inzuppo della slerfa in una tazza di caffé e latte “la colazione preferita dei genovesi”.

Sylvers mette anche in guardia i lettori: “Non fate l’errore di entrare in un panificio e chiamare la focaccia ‘pizza bianca’“.