Scuola, conto alla rovescia per la campanella: tutte le date, le festività e i ponti

Genova. Conto alla rovescia per il ritorno sui banchi di scuola. In Liguria il nuovo anno scolastico inizia giovedì 14 settembre 2023 etermina sabato 8 giugno 2024 in tutte le scuole di ogni ordine e grado, con l’unica eccezione delle scuole dell’infanzia, che proseguono invece fino a sabato 29 giugno 2024.

Per l’anno scolastico 2023/2024, i giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono 208, che si riducono a 207 nel caso in cui la ricorrenza del Santo patrono cada in un giorno nel quale sia previsto lo svolgimento delle lezioni.

I giorni di vacanza stabiliti a livello regionale sono il 27, 28, 29, 30, dicembre 2023 e il 2, 3, 4 e 5 gennaio 2024 per le festività natalizie, poi il 28, 29 e 30 marzo, il 2 aprile e il 29 e 30 aprile 2024. A questi si aggiungono i festivi stabiliti a livello nazionale, e dunque il primo novembre, festa di tutti i Santi, l’8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre, il primo e il 6 gennaio, il lunedì di Pasquetta, 25 Aprile, Primo Maggio e 2 giugno. Si annuncia dunque un lungo ponte di Pasqua e per il Primo Maggio.