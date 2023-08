Infoltimento dei capelli: le principali soluzioni che ti aiuteranno a infoltire il tuo cuoio capelluto messe a confronto

Il diradamento dei capelli colpisce moltissime persone in diverse fasce di età. Uomini e donne hanno un processo di diradamento differente che può essere causato da diversi fattori, ma che in molti casi necessita di soluzioni e accorgimenti nel caso la persona non sia a proprio agio con questo tipo di fenomeno.

Se vi state chiedendo che cosa si possa fare per infoltire i vostri capelli, in questo articolo cercheremo di fornirvi alcune soluzioni a riguardo, vedendo anche i loro rispettivi costi medi e la loro efficacia.

Quali sono le principali cause del diradamento dei capelli?

Sebbene la caduta dei capelli sia un fenomeno fisiologico e si stima che in media si perdano circa 100 capelli ogni giorno, alcuni aspetti possono contribuire a rendere questo fenomeno maggiormente invasivo.

L’avanzare dell’età nell’uomo è una delle principali cause che porta alla caduta e al conseguente diradamento nella zona temporale e frontale e spesso alcune persone non convivono bene con questo fenomeno.

Nelle donne invece il diradamento non si concentra in una sola zona della testa, ma colpisce in modo abbastanza uniforme.

Per le donne un fattore può essere anche la gravidanza, come specificato anche molto bene in questo articolo.

Inoltre potrebbero esserci delle cause legate a dermatiti, piuttosto che carenze nutrizionali, scompensi a livello della dieta ed eccessi di sostanze negative per il nostro corpo, come ad esempio il fumo di sigaretta ed il tabacco.

Cosa si può fare per l’infoltimento dei capelli?

Fortunatamente esistono alcune soluzioni differenti che possono essere applicate sulla base della specifica situazione.

Un buon rimedio non invasivo è quello che comporta il taglio delle doppie punte, che spesso indeboliscono notevolmente i capelli accentuandone la caduta, migliorare la propria dieta aumentando la quantità di frutta e verdura che si mangia, ridurre in modo drastico alcool e fumo e non dimenticare anche di fare molta attenzione al sole.

Il sole è infatti un elemento che durante l’estate, specialmente in questo periodo storico dove le temperature sono cresciute con valori sopra la media (come descritto anche in questo articolo), può letteralmente bruciare i nostri capelli già deboli, aumentandone la perdita e la caduta.

Se avete dubbi in merito ad eventuali fenomeni di alopecia o altre patologie della pelle è anche suggerito rivolgersi ad un dermatologo per la prescrizione di cure specifiche.

Inoltre, nel caso il diradamento non sia gestibile con questi semplici rimedi pratici e naturali, esistono alcune soluzioni che possono ripristinare quasi completamente l’effetto folto del vostro cuoio capelluto.

Potreste infatti optare per la tricopigmentazione, di cui beautymedical.it parla in modo approfondito all’interno dell’apposita sezione del suo sito web che ci sentiamo di suggerirvi di consultare per avere maggiori informazioni in merito a tipologia di trattamento, durata, costi e risultati.

Alternativa molto più invasiva sono le patch a livello cutaneo o il trapianto di capelli, anche se in questo caso entriamo in ambito medico e avrete bisogno di rivolgervi al settore della chirurgia estetica per avere informazioni maggiormente dettagliate.

Quanto durano le rispettive soluzioni di infoltimento dei capelli?

Le soluzioni che abbiamo proposto nel paragrafo precedente possono essere coadiuvate anche da shampoo e creme apposite a base di vitamina B12, biotina, proteine, zinco e ferro.

Ogni prodotto ha i suoi principi di applicazione, anche se dobbiamo ammettere che non esistono soluzioni miracolose che risolveranno il vostro problema dalla sera alla mattina.

Anche se applicherete i rimedi descritti in precedenza, dovrete armarvi di pazienza e costanza in quanto solamente dopo un periodo di almeno 15 giorni potrete osservare un rallentamento della caduta e la conseguente ricomparsa dei capelli nuovi che infoltiranno il vostro cuoio capelluto.

Se parliamo invece di tricopigmentazione, la resa è quasi immediata. Con una seduta di 2 ore e due sedute successive della durata di un’ora ciascuna, nell’arco di 20 giorni vedrete i primi risultati, arrivando poi fino alla fine del percorso dove otterrete la resa desiderata (circa 30 giorni di distanza tra la seconda e la terza seduta).

Quanto costa in media una procedura di infoltimento dei capelli?

I rimedi naturali descritti hanno costo zero o quasi: modificare le vostre abitudini alimentari non inciderà di molto sulla spesa, mentre la riduzione di fumo e alcool farà anche un favore al vostro portafoglio.

Nel caso decidiate di testare i vari prodotti naturali e non disponibili sul mercato, il prezzo può variare tra poche decine di euro fino al centinaio, a seconda della marca e del prodotto desiderato. Come detto in precedenza, contate almeno una spesa per l’applicazione di 30 giorni.

Se volete fare invece un trattamento di tricopigmentazione i costi crescono di molto. In media una seduta potrebbe costare circa 800 €, anche se il prezzo è differente sulla base della clinica scelta. In questo caso è sempre consigliato rivolgervi a degli esperti in tricopigmentazione, fare una valutazione di quante sedute occorreranno per avere un risultato immediato e di conseguenza ottenere un preventivo di spesa.