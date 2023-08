Auto ribaltata a Sampierdarena, motociclisti feriti a Molassana e Borgoratti: raffica di incidenti in città

Genova. Tre incidenti stradali a Genova nell’arco di mezz’ora nel pomeriggio di martedì. Il primo è avvenuto a Sampierdarena, gli altri due, in rapida successione, a Molassana e a Borgoratti.

Nel primo caso si è trattato di un incidente che ha coinvolto un’auto, finita ribaltata in mezzo alla strada in via San Bartolomeo del Fossato: a bordo un uomo di 70 anni che è stato subito soccorso e affidato alle ambulanze per il trasporto al Villa Scassi. Arrivato in codice rosso, non sarebbe comunque in gravi condizioni.

Gli altri due incidenti, avvenuti a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro poco dopo le 16, si sono verificati in via Piacenza, a Molassana, e in via Borgoratti. Nel primo caso a restare ferito è stato un motociclista di 50 anni, soccorso con ambulanza e automedica e portato all’ospedale San Martino in codice rosso. Codice rosso anche per un altro motociclista, che si è scontrato con un’auto in via Borgoratti. Anche in questo caso il ferito è stato accompagnato all’ospedale San Martino.

Sui luoghi di tutti e tre gli incidenti sono intervenute pattuglie della polizia locale per coadiuvare i soccorsi e regolare il traffico.

Foto credit: Gian Paolo Galifi