Incidenti sul lavoro a Genova e a Crocefieschi, due feriti al San Martino

Genova. Due incidenti sul lavoro nel pomeriggio di venerdì tra Genova e Crocefieschi. In entrambi i casi, i lavoratori si sono feriti alle gambe, e sono stati portati in ospedale in codice giallo, quello di media gravità, anche se inizialmente le condizioni sembravano più gravi.

Entrambi gli incidenti si sono verificati nell’arco di una mezz’ora, tra le 14 e le 14.30. Il primo a Crocefieschi, appunto, un ragazzo di trent’anni che si è procurato un taglio a una gamba ed è stato soccorso dalla Croce Verde di Casella e dell’automedica del 1198. Accompagnato al pronto soccorso del San Martino, non è grave.

In piazza della Vittoria, invece, a rimanere ferito è stato un uomo di 53 anni. Anche in questo caso, come detto, si è trattato di una ferita da taglio. L’uomo è stato soccorso dalla Croce Bianca Genovese e portato anche lui al San Martino, in condizioni non gravi.