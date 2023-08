Incidente in A12, motociclista trasportato al pronto soccorso. Code e disagi verso Genova

Genova. Mattinata complicata per il traffico sul nodo autostradale genovese, dove un incidente e alcuni cantieri stanno generando code e disagi per gli automobilisti in transito.

Sulla A12, poco dopo le 11, si è verificato un incidente nel tratto compreso tra Genova Nervi e Genova Est: secondo le prime informazioni sarebbe rimasta coinvolta una moto, il cui conduttore è stato successivamente trasportato in codice giallo presso il pronto soccorso del Villa Scassi di Sampierdarena con diverse escoriazioni sul corpo.

Sul posto anche le pattugli della polizia stradale che hanno fatto i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dell’incidente. In direzione di Genova, quindi, si sono formate code di alcuni chilometri, con auto e camion che procedono a passo d’uomo.

Disagi anche sulla A7, dove i due chilometri di code tra Bolzaneto e Busalla, direzione Milano, sono conseguenza del restringimento di carreggiata dovuti ai cantieri operativi in loco.