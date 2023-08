Incidente in A12, migliorano le condizioni dei ragazzi in moto: lui è ancora in prognosi riservata

Genova. Migliorano le condizioni dei due ragazzi coinvolti ieri in un grave incidente sull’autostrada A12 tra Recco e Rapallo che aveva generato grossi disagi al traffico intorno a mezzogiorno.

Lui, 27 anni, è apparso fin da subito il più grave. Portato in codice rosso al San Martino intubato e con diversi traumi, è ancora in prognosi riservata ma è stato estubato e le sue condizioni sono stabili. Secondo le valutazioni dei medici non è più in pericolo di vita. Attualmente si trova ricoverato nella rianimazione del pronto soccorso.

Meno serie le condizioni della ragazza di 24 anni che viaggiava con lui. Ricoverata da ieri in osservazione breve intensiva in pronto soccorso, ha una prognosi di 30 giorni.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale. Secondo la prima ricostruzione, un’auto avrebbe scontrato la moto da dietro sbalzando i due giovani in sella. L’entrata di Recco era stata chiusa in direzione Livorno per consentire le operazioni di soccorso.