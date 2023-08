Incidente in A10 tra un tir e due auto: 7 chilometri di coda tra Varazze e Albisola

Genova. Incidente, intorno alle 12.30 di stamane, sulla A10 tra i caselli di Celle Ligure e Albisola in direzione Ventimiglia. Secondo quanto accertato, all’altezza del chilometro 36 si sarebbero scontrate due auto ed un camion.

Sul posto sono intervenuti i volontari della croce rosa di Celle Ligure, i vigili del fuoco ed il personale di Autostrade per l’Italia. Il bilancio è di un ferito trasferito al pronto soccorso in codice giallo.

Lo scontro ha avuto inevitabili ripercussioni sulla viabilità, con il traffico inizialmente totalmente bloccato tra Celle e Albisola e ben 7 chilometri di coda tra i caselli di Varazze ed Albisola. Autostrade per l’Italia consiglia, per chi viaggia in direzione ponente, di uscire al casello di Arenzano per proseguire sulla via ordinaria.