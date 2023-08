Incendio scuola Mignanego, istituzioni al fianco del Comune per ridare l’istituto alla popolazione

Genova. “Dopo il terribile incendio che ha coinvolto la scuola di Mignanego, tutte le istituzioni, ministero, Regione e Città Metropolitana si mettano al lavoro per il prossimo anno scolastico al fianco dell’amministrazione Comunale di Mignanego”. Lo afferma Cristina Lodi, consigliere comunale del Pd e vice presidente Commissione Welfare del Comune di Genova.

Per 300 tra bambine, bambini, ragazze e ragazzi l’anno scolastico è alle porte e a 24 ore dal terribile incendio che ha coinvolto la scuola di Mignanego in cui ha sede la scuola d’infanzia, quella primaria e secondaria.

“E’ necessaria una grande mobilitazione istituzionale per capire come ridare alla popolazione la scuola e nel contempo come affrontare il prossimo anno scolastico – dice Lodi – l’amministrazione comunale di Mignanego è intervenuta da subito affinché fossero ridotti il più possibile i danni ma ora ha bisogno di aiuto e di non essere lasciata sola”.

“Veder bruciare una scuola, tra l’altro da poco rimodernata, simbolo di una comunità forte che crede nel futuro attraverso i propri ragazzi e le proprie ragazze, è sempre un colpo al cuore ma ora è necessario che chi governa trovi soluzioni che permettano la restituzione della scuola alla sua comunità e nel contempo sostenga il Comune di Mignanego per affrontare il prossimo anno scolastico”.

“I servizi pubblici connessi a scuole, trasporto pubblico, sociale e sanità nell’entroterra sono fondamentali e devono essere garantiti come nelle grandi città”, conclude Lodi.