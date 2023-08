Sant’Olcese. ReLife Group (ex Benfante), la società che ha subito l’incendio dello stabilimento a Sant’Olcese lo scorso 27 agosto, precisa che le fiamme hanno interessato un’area, confinante con il bosco e in parte coperta da una tettoia ma libera sui lati, autorizzata allo stoccaggio del materiale derivante dalle operazioni di recupero.

Solo tale area, che ha una superficie di circa 2.500 mq su un totale di 20.000 mq, è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per accertare l’origine del rogo. Nonostante ciò, lo stabilimento ha continuato a operare, fornendo i servizi, anche pubblici, che svolge sul territorio ligure.

“L’allarme dell’incendio − si legge nella nota − è stato immediatamente dato dalla centrale operativa del Gruppo, incaricata dalla ReLife Recycling srl, che visiona in tempo reale le telecamere termiche che si trovano nello stabilimento di Sant’Olcese. Il corretto funzionamento dell’impianto antincendio ha evitato che le fiamme si propagassero al resto del sito ed al bosco retrostante. Purtroppo, quanto accaduto costituisce per il Gruppo una perdita economica in corso di quantificazione, poiché la maggior parte del materiale che si trovava nell’area interessata dalle fiamme era merce destinata alla vendita nel mercato del settore, mentre adesso tutto dovrà essere smaltito”.

La bonifica del sito interessato dall’incendio prosegue anche oggi e, secondo i vigili del fuoco, terminerà in giornata.

I rilievi effettuati dai tecnici di Arpal nell’immediatezza dell’evento ed in prossimità dell’area, resi pubblici dal sindaco del Comune di Sant’Olcese, hanno evidenziato sin da subito il rispetto dei parametri previsti dalla normativa sulla qualità dell’aria, escludendo qualsivoglia pericolo per l’incolumità pubblica.

Il Gruppo ha collaborato, sin dal primo istante, con l’Autorità Giudiziaria e gli Enti intervenuti per chiarire i fatti, mettendo a disposizione i filmati delle telecamere di sicurezza e coglie l’occasione per ringraziare tutti gli operatori che hanno prestato la propria opera.