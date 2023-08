Dà fuoco ai cassonetti, poi tenta di incendiare un market e un negozio a Sestri ponente: denunciata 45enne

Genova. Una donna italiana di 45 anni è stata denunciata dai carabinieri del nucleo radiomobile in quanto sospettata di essere l’autrice di alcuni incendi appiccati due giorni fa nel quartiere di Sestri ponente.

Secondo quanto emerso la donna, già seguita dal centro di salute mentale di Bolzaneto, avrebbe appiccato il fuoco con della carta bruciata a diversi cassonetti dell’immondizia e poco prima aveva tentato di dare fuoco ad un market in via Sestri e alla saracinesca di un negozio in via Vado.

La 45enne è stata trovata a bordo di un bus dopo che l’autista aveva segnalato ai militari la presenza di una persona che sembrava confusa e spaventata. La 45enne è stata denunciata e sottoposta a visita psichiatrica.