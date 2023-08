Rivarolo, incendio in un appartamento occupato in via Delle Tofane: donna intossicata

Genova. Una donna intossicata dal fumo, ma non in gravi condizioni, un gattino messo in salvo e un appartamento danneggiato dalle fiamme il bilancio di un incendio divampato nella serata di lunedì 22 agosto in via Delle Tofane, a Rivarolo, in Valpolcevera.

L’incendio è divampato dopo le 20.40, partito forse dalla cucina dell’abitazione. L’abitazione avrebbe dovuto essere disabitata invece era occupata illegalmente, un fenomeno non inedito nel quartiere.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato che il rogo si estendesse ad altri appartamenti. Una donna di 60 anni, residente, è rimasta leggermente intossicata.

Sul posto gli operatori del 118 con i militi della Croce Rosa Rivarolese. La 60enne ha comunque rifiutato il trasporto in ospedale.

La polizia locale si è occupata di chiudere la strada per consentire l’intervento di spegnimento.