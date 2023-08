Incendio all’Acquasanta, i boschi bruciano ancora: le fiamme partite da una falciatrice

Genova. Ha ripreso vigore stamattina l‘incendio boschivo che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco per gran parte della giornata di Ferragosto nella zona tra Mele e l’Acquasanta, sulle alture del Ponente.

Sul posto una squadra di pompieri da terra, il direttore delle operazioni di spegnimento, l’elicottero regionale per lanci d’acqua dall’alto e una squadra mista di volontari.

Secondo quanto accertato, l’incendio era partito da una falciatrice probabilmente malfunzionante. Le fiamme sembravano domate ma hanno ripreso forza complice il forte vento soffiato stamattina nella zona del Turchino. I carabinieri forestali hanno sequestrato ciò che resta del macchinario per accertare le responsabilità del caso.

Si ricorda che durante lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi, attualmente in vigore in Liguria, è proibito non solo accendere fuochi ma anche utilizzare qualsiasi attrezzatura a motore.