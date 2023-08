Genova. Le scuole in Liguria iniziano il 14 settembre ma si sa che l’attività di preparazione alla didattica e quella programmazione vengono avviate molto prima, già all’inizio del mese. Molto difficile che nel giro di due settimane la scuola Benedetto Croce, a Mignanego, possa tornare ad aprire le sue porte.

Distrutti da un terribile incendio almeno il tetto e l’ultimo piano del plesso, dove sono ospitati una scuola d’infanzia, le primarie e le secondarie della succursale dell’istituto comprensivo Busalla – per un totale di 300 bambini e ragazzi provenienti dalla Valle Scrivia e dalla Valpolcevera – ma anche altre parti della struttura potrebbero risultare a lungo inagibili.

“Al momento non siamo in grado di quantificare l’entità dei danni ma sicuramente sono importanti, purtroppo non siamo ancora in grado neppure di comunicare a famiglie e personale come sarà organizzata l’attività della scuola – dice la sindaca di Mignanego, Maria Grazia Grondona – una volta che i vigili del fuoco ultimeranno la bonifica e si occuperanno della messa in sicurezza si potrà capire se ci saranno parti agibili dove concentrare le attività oppure se serviranno strategie di tipo diverso”.

La sindaca Grondona si trovava poco distante dal plesso, in Comune, con la giunta, quando il geometra della civica amministrazione si è accorto del fumo e ha chiamato i vigili del fuoco. Era l’ora di pranzo di questo venerdì 18 agosto.

“Fortunatamente nell’edificio non c’era nessuno, la vicepreside della scuola, che abita in zona, si è avvicinata alla Croce per capire se si potesse fare qualcosa, è rimasta lievemente intossicata ma sta bene, non ha avuto bisogno di ricovero”, dice la prima cittadina di Mignanego, sollevata che almeno, il rogo, non abbia provocato vittime e feriti.

Incendio alla scuola di Mignanego

L’incendio ha interessato l’ultimo piano dell’edificio. L’azione di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, con l’ausilio dei volontari, è stata complessa ed è durata diverse ore.

Ultimamente non erano in corso lavori o interventi sul tetto ma una prima ricognizione ha portato i carabinieri, che stanno indagando sulle cause insieme ai pompieri, ha evidenziato la presenza di pannelli solari. La scintilla potrebbe essere stata provocata dal malfunzionamento di una componente dell’impianto energetico.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri anche i volontari della Croce Verde di Pontedecimo e gli operatori del 118 anche per rassicurare i residenti della località vista l’alta e densa colonna di fumo nero che a lungo ha aleggiato sopra Mignanego, visibile da tutta la vallata.

La Regione Liguria fa sapere in una nota di essere “in costante contatto con il sindaco di Mignanego Maria Grazia Grondona per seguire gli aggiornamenti in merito all’incendio” e “resta a disposizione del territorio per eventuali interventi della Protezione civile a supporto del grande lavoro dei vigili del fuoco e dei soccorritori impegnati sul posto. Nessuna persona è rimasta ferita e nessun residente è isolato. Sul posto sono presenti due ambulanze in via precauzionale”.