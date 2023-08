Sant’Olcese. Un incendio è scoppiato questa mattina poco prima delle 7.00 a Manesseno, nel territorio comunale di Sant’Olcese. A prendere fuoco il capannone della Benfante, storica azienda di raccolta, smaltimento e recupero di rifiuti cartacei.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco con autobotti e funzionario di guardia. Ancora da chiarire le cause del rogo. L’azienda di recente era stata acquisita dal gruppo ReLife cambiando nome in ReLife Recycling.

Il Comune di Sant’Olcese in un post su Facebook invita a “prestare la massima attenzione”, a “evitare di transitare in via Gramsci” e strade limitrofe e a “chiudere porte e finestre per evitare di fare entrare in casa i fumi dell’incendio“.

L’incendio, di notevoli proporzioni, sta interessando ampie tettoie di copertura dell’area esterna al capannone. I vigili del fuoco stanno lavorando per preservare il bosco adiacente, oltre che per lo spegnimento. Sul posto anche polizia e Arpal per i controlli di carattere ambientale.

“Non ci risultano né feriti né persone coinvolte, ma l’incendio è abbastanza grosso – riferisce la sindaca Sara Dante, sul posto da stamattina -. Non sono state disposte evacuazioni, ma invitiamo a chiudersi in casa in via precauzionale. La situazione è in divenire”.

Notizia in aggiornamento