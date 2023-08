In viaggio verso sulla A7 schiva il tir contromano: il racconto dell’archistar Stefano Boeri

Genova. Brutta avventura per l’archistar Stefano Boeri in viaggio sabato verso Genova sulla A7 In compagnia del figlio, della nuora incinta e della nipote di 2 anni, diretto da Milano verso Genova e poi verso il ponente ligure.

Lo ha raccontato lui stesso con un post su Instagram: mentre guidava, infatti, improvvisamente, si è trovato di fronte un tir che viaggiava contromano sulla corsia di sinistra. Con prontezza di riflessi, Boeri è riuscito a schivare il veicolo pesante per un soffio, evitando così un tragico incidente.

“Devo sfogarmi – ha scritto Boeri sui social – Sono sui 140 sulla corsia di sinistra, sto parlando con mio figlio di politica italiana (forse porta sfiga) quando mi compare davanti il muso di un tir enorme. Contromano”. L’episodio è avvenuto nei pressi di Dorno, sul tratto piemontese della A7.

Boeri ha raccontato di aver dato un’occhiata istantanea per verificare la presenza di altre vetture sulla corsia centrale e di essersi immediatamente spostato su quella per evitare il tir. Ha poi commentato: “Ci fosse stata un’altra macchina, eravamo spacciati“. Ha sottolineato come un attimo di disattenzione, anche solo per sintonizzare una stazione radio, avrebbe potuto portare a conseguenze tragiche.

Dopo l’incidente, Boeri e la sua famiglia hanno fermato l’auto e chiamato immediatamente il numero di emergenza 112 per segnalare l’accaduto. L’architetto ha espresso il suo sgomento dicendo: “Non so cosa sia successo e come sia potuto succedere”. Ha inoltre lanciato un appello a tutti gli automobilisti a prestare sempre massima attenzione sulla strada, poiché “idioti e criminali sono armi a grappolo per tutti”.