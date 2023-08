In Austria abbonamento gratis sui mezzi pubblici a chi si tatua il nome del “biglietto unico”

Mondo. Un tatuaggio con la scritta Klimaticket in cambio di un anno di spostamenti gratuiti su bus e treni del servizio di trasporto pubblico. La singolare iniziativa è stata lanciata in Austria dal ministero dell’Ambiente retto da Leonore Gewesseler, deputata dei Verdi.

L’obbiettivo è quello di promuovere il sistema di trasporti pubblici della nazione europea e nel contempo far conoscere a più persone il nuovo biglietto unico integrato chiamato appunto Klimaticket.

L’iniziativa è stata lanciata in occasione del Frequency Festival di St Pölten dalla stessa ministra, che ha sfoggiato un tatuaggio – in quel caso non permanente – con la scritta Gewessler takes the lead, “Gewessler dà l’esempio”.

Per accedere alla promozione “che ti entra nella pelle”, non è possibile tuttavia rivolgersi al proprio tatuatore di fiducia. I tatuaggi Klimaticket, con font, colore e grandezza standard, sono stati effettuati in stand ufficiali comparsi questa estate in diversi eventi in tutta l’Austria.

Il biglietto annuale può essere utilizzato su quasi tutti i mezzi di trasporto pubblico in Austria e consente di viaggiare in tutto il Paese a soli 3 euro al giorno, con agevolazioni per giovani, anziani e disabili. Il costo totale è di 1.095 euro all’anno; circa 245mila persone ne possiedono attualmente uno, su una popolazione di quasi 9 milioni di persone.

Quindi un tattoo con scritto “Klimaticket” vale poco più di mille euro. Presto anche in Liguria arriverà il biglietto elettronico integrato. Ve lo tatuereste su un braccio in cambio di un anno di mezzi pubblici gratis?