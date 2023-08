Il ponente ligure brucia ancora: oltre 260 ettari di macchia andati in fumo in pochi giorni

Genova. Brucia ancora il ponente ligure, con l’incendio di Ceriana che ancora sta tenendo occupati i vigili del fuoco di tutta la Liguria: secondo i primi calcoli si parla di almeno 260 ettari di bosco e macchia bruciati negli incendi che stanno tenendo nella loro morsa la provincia di Imperia.

L’ultimo rimasto attivo, questa notte si è avvicinato pericolosamente alle case, raggiungendo appunto Ceriana, piccolo comune sparso che conta circa un migliaio di residenti. Gli altri tre focolai scaturiti in questi giorni sono oramai in fase di bonifica.

Per fronteggiare l’evoluzione delle fiamme nella zona di Ceriana, è previsto l’arrivo questa mattina di un Canadair e di un elicottero regionale. La situazione in questa area non è di facile gestione: le strade anguste del paese rappresentano un ostacolo per i mezzi dei vigili del fuoco e per i volontari della Protezione Civile, i quali si stanno impegnando da giorni in una lotta incessante contro l’espandersi dell’incendio.