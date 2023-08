Il nubifragio ha colpito anche la clinica veterinaria della Foce: locali allagati, animali in salvo

Genova. Tra le attività danneggiate dal nubifragio che ha investito Genova due notti fa c’è anche la clinica veterinaria AniCura della Foce. I locali al piano interrato, che ospitano i magazzini ma anche la degenza per gli animali, sono stati completamente allagati. I video pubblicati sulla pagina Facebook mostrano una vera e propria cascata d’acqua invadere i locali adibiti alla conservazione di medicinali e attrezzature.

“Gli animali ricoverati sono stati immediatamente messi al sicuro ai piani alti, noi abbiamo provato ad arginare questo disastro – hanno spiegato gli operatori della clinica sui social -. Purtroppo siamo stati colpiti duramente dall’enorme quantità di pioggia che si è riversata su Genova, cercheremo di capire come è stato possibile”. Per risolvere l’allagamento sono intervenuti in supporto anche i vigili del fuoco.

Sotto accusa, come ha spiegato Davide Pignero, practice manager della clinica veterinaria, i recenti lavori eseguiti nel cavedio del palazzo di via Eugenio Baroni che non avrebbero garantito il giusto deflusso dell’acqua. Il risultato è stato il crollo del controsoffitto che ha lasciato libero sfogo alla pioggia, caduta direttamente negli ambienti della clinica. I danni, che coinvolgono gli impianti elettrici e centinaia di prodotti monouso da buttare via, sono ingenti.

Già poche ore dopo il disastro, grazie al lavoro incessante di tutto lo staff, la clinica ha ripreso gran parte dell’attività ordinaria e di pronto soccorso. Da oggi sono operative anche le sale chirurgiche e la diagnostica per immagini. I ricoveri invece sono ridotti al minimo indispensabile, visto che nei sotterranei si trovano le gabbiette per i cani, attualmente inservibili. “Ci sarà un periodo di assestamento, speriamo sia il più breve possibile”, scrivono i veterinari