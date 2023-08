Il mondo della musica in lutto per la scomparsa della cantante lirica savonese Renata Scotto

Savona. Savona e il mondo della musica in lutto per la scomparsa di Renata Scotto. Nata nel 1934, soprano conosciuto in tutta Italia e non solo, è mancata questa notte all’età di 89 anni.

L’artista savonese, dopo aver studiato a Milano, ha debuttato nel 1952 sul palco del Teatro Chiabrera della Città della Torretta ne La Traviata. Durante la sua lunga carriera, ha calcato le scene dei più prestigiosi teatri mondiali come La Scala di Milano, il Metropolitan di New York o la Royal Opera House di Londra ed è diventata celebre soprano di fama internazionale. Nel 1965 cantò al Metropolitan Opera di New York debuttando con Madama Butterfly e nel 1986 ne curò la regia.

Nel 2020 ha riportato il suo talento nella sua città natale dove ha fatto la regista de “La traviata” al Teatro Chiabrera. “È un istinto che mi porta a cantare e a ritornare nella mia città”, aveva detto in occasione della presentazione. Sempre come regista aveva diretto lo scorso anno al Teatro Chiabrera “La Tosca” di Puccini.

Diversi i messaggi di cordoglio. Il sindaco di Savona Marco Russo la ricorda così: “È morta una cantante unica, una grande musicista, una grande artista, una grande donna. Una grande savonese. Colta, raffinata, generosa, semplice. Ha voluto donare a Savona la sua presenza, il suo impegno, la sua arte. Lei, che ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, ha voluto illuminare la nostra città con la sua presenza, sempre assidua agli spettacoli, con la regia di opere liriche con il sostegno all’ OperaGiocosa Teatro Di Tradizione, sempre affascinanti e moderne, con la formazione di nuovi giovani musicisti, con il suo essere riferimento assoluto per tutti gli artisti che venivano a Savona. Lei, che ha toccato il vertice dell’arte mondiale, aveva la semplicità dei grandi, e ogni volta che la si incontrava, sembrava lei ad essere felice di parlare con l’altro. Il suo amore per la musica era contagioso e sapeva, con un solo gesto, con un solo sguardo, con poche parole, trasmettere sia la tensione verso la perfezione, che lei conosceva, sia la semplicità accessibile della musica per chiunque. Ci mancherà in tutto. Ci mancherà il suo saluto gioioso e affettuoso. Savona le sarà sempre grata e resterà un esempio per tutti noi e un riferimento costante per la nostra città“.

Claudio Gilio, presidente dell’Orchestra Sinfonica di Savona: “Il teatro era la sua vita e così è stato fino alla fine, vivendolo ai massimi vertici, come diva e icona mondiale. Ciò che più mi rimarrà impresso di Renata Scotto era il suo rispetto e la sua attenzione, quel suo sorriso rivolto a ogni singola persona coinvolta nel lavoro teatrale, davanti e dietro le quinte. Amava la musica in tutte le sue espressioni, così tanto da poter godere della sua illuminante presenza in tante occasioni, non solo legate alla lirica. È stato un onore e un immenso piacere conoscerla, tenerla sotto braccio, condividendo con lei emozioni che non dimenticheremo mai. L’Orchestra Sinfonica di Savona si stringe attorno ai suoi familiari e si unisce al dolore di tutto il mondo della cultura”.

“Questa notte ci ha lasciati una donna straordinaria e meravigliosa“, ha scritto in un post l’assessore del Comune di Savona Maria Gabriella Branca.

Anche il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo: “Cara Renata, grazie per aver reso la giornata della consegna della Cittadinanza Onoraria al Museo dell’Orologio da Torre G.B.Bergallo a Bardino Nuovo un momento straordinario nella vita della nostra Comunità e grazie per le sempre gentili parole che spendevi per noi ogni qualvolta sentivamo. Tutta la cittadinanza di Tovo San Giacomo si stringe ai famigliari, amici e appassionati di Renata Scotto”.

Cordoglio del presidente della Regione e assessore alla cultura Giovanni Toti e della giunta regionale per la scomparsa di Renata Scotto: “Ci lascia una grande artista, che con il suo talento ha portato il nome di Savona e della Liguria in tutto il mondo, esibendosi nei più prestigiosi teatri internazionali: con la sua scomparsa, la lirica italiana perde una delle sue protagoniste – dichiara il presidente Toti – A nome di tutta la Regione, porgo le mie condoglianze a tutti i suoi cari”.

Il capogruppo M5S in commissione cultura al Senato Luca Pirondini commenta: “Con la scomparsa di Renata Scotto la lirica italiana perde una straordinaria interprete, ammirata in tutto il mondo e che ha portato in alto – da savonese – il vessillo della Liguria e dell’Italia. Fu un onore per me conoscerla di persona per poter oggi custodire il ricordo di quell’incontro così prezioso. La sua tecnica impeccabile e la passione con cui si è esibita sul palcoscenico l’hanno resa una vera icona, che continuerà a essere di ispirazione per tutti coloro che amano la lirica e la musica in generale. Ai suoi familiari e a chi l’ha conosciuta vanno le più sentite condoglianze”.