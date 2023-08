Il giudice decide di mandarlo al carcere minorile, 16enne dà in escandescenze e devasta il tribunale

Genova. Prima ha seminato il panico nel centro di prima accoglienza, poi portato al tribunale dei minori, dopo la decisione del giudice di mandarlo nel carcere minorile di Torino, ha dato in escandescenze cercando di aggredire la cancelliera e poi distruggendo fascicoli, ma anche tavoli e sedie.

Protagonista un 16enne di origine tunisina che era stato arrestato tre giorni fa. Per fermarlo, dopo che aveva cercato di scagliarsi anche contro la polizia penitenziaria, sono dovute intervenire ben 4 volanti della polizia che lo hanno arrestato.

A denunciare l’episodio è Fabio Pagani, segretario regionale della Uilpa Polizia Penitenziaria: “Il ragazzo – spiega – è stato contenuto e poi arrestato, ringraziamo la polizia di stato per il supporto. Il Cpa, essendo una struttura di prima accoglienza con appena tre poliziotti penitenziari effettivi, si è trovata ad affrontare doppi turni, straordinari e disordini”. “Da tempo ripetiamo che il sistema d’esecuzione penale va ripensato e che vanno riorganizzati e potenziati il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – aggiunge Pagati – la cui rispettiva autonomia non può essere messa in discussione, ma in una logica di programmazione e coordinamento. Auspichiamo di poterci presto confrontare con il ministro della giustizia e i sottosegretari delegati per la ricerca di un percorso riformatore e soluzioni concrete che vadano al di là dei proclami”.