Il giallo dell’incendio alla ReLife di Sant’Olcese: al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere

Genova. Ancora non è chiaro cosa possa aver causato il rogo divampato domenica mattina nell’impianto di stoccaggio di carta e plastica di proprietà della ReLife Group (ex Benfante). Le indagini per capire se si tratti di un atto doloso, di un incendio dovuto a imperizia o ancora di un rogo fortuito sono state affidate dal sostituto procuratore Andrea Ranalli ai vigili del fuoco e ai carabinieri del Nucleo operativo ecologico. Secondo quanto appreso finora il punto di innesco non sarebbe ancora stato individuato ma alcune risposte potrebbero arrivare dalle telecamere di sorveglianza dello stabilimento, che sono in mano agli investigatori e potrebbero contenere – si apprende da fonti qualificate – elementi utili alle indagini.

Questa mattina il groppo ReLife, precisando che lo stabilimento è pienamente funzionante e che l’area sotto sequestro, confinante con il bosco, ha una superficie di circa 2.500 mq su un totale di 20.000 mq, ha spiegato che “quanto accaduto costituisce per il Gruppo una perdita economica in corso di quantificazione, poiché la maggior parte del materiale che si trovava nell’area interessata dalle fiamme era merce destinata alla vendita nel mercato del settore, mentre adesso tutto dovrà essere smaltito”.

L’azienda è regolarmente coperta da assicurazione in caso di incendio e la Procura sta anche accertando, come da prassi in casi di questo tipo, la corrispondenza tra le licenze di stoccaggio in possesso del gruppo e la tipologia e il quantitativo di materiale effettivamente stoccato. Al momento tutte le ipotesi restano aperte, comprese quelle di un atto intimidatorio o di una ritorsione ma sul punto gli investigatori mantengono il più stretto riserbo. Vero è che l’orario in cui è divampato il rogo – le 7 del mattino, quindi con la luce del giorno – sembra piuttosto anomalo per un gesto intimidatorio.

Paolo Benfante, titolare dell’azienda, fra l’altro era stato vittima qualche mese fa di un‘estorsione per la quale è stato arrestato (e ora si trova agli arresti domiciliari) un poliziotto della Questura di Genova. Il poliziotto si era fatto consegnare dall’imprenditore 10mila euro dopo avergli fatto credere che alcuni mafiosi appartenenti ai clan dei Fiandaca e degli Spada volevano rapinarlo ed erano disposti a far del male alla sua famiglia. L’agente era stato arrestato dai colleghi della squadra mobile dopo la denuncia della vittima che aveva registrato tutti gli incontri fino alla consegna del denaro. Nell’interrogatorio il poliziotto ha ammesso le sue colpe chiarendo di aver solo millantato conoscenze con malviventi che in realtà non aveva affatto. L’agente però aveva un complice, al momento non identificato, du cui il poliziotto non ha voluto fare il nome: si tratta della persona che per spaventare ulteriormente Benfante e comprovare il fatto che i mafiosi lo tenevano sotto stretta osservazione, avrebbe scattato una foto scattata dall’alto di un incontro avvenuto in un autolavaggio tra Benfante e l’agente che l’aveva poi mostrata all’imprenditore.

Se i due episodi, l’estorsione a maggio e ora l’incendio, essendo avvenuti a distanza di pochi mesi ai danni dello stesso imprenditore, possono far ipotizzare un qualche collegamento anche indiretto, al momento si tratta solo di una suggestione e di una semplice coincidenza perché, secondo quanto appreso, per gli investigatori al momento i due episodi risultano totalmente autonomi.